Разумков опублікував результати своїх аналізів на коронавірус (фото)

Спікер заявляє, що одужав і повертається до роботи

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вдруге отримав негативний тест від коронавірусної інфекції, це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Також він додав, що після вимушеної ізоляції від завтра, 27 вересня, повертається до звичайного робочого режиму.

«Тест на коронавірус – негативний, настрій - позитивний! Із завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!», – написав спікер українського парламенту.

У мережі Разумков поділився світлиною негативного результату тесту на коронавірус.

Результати тесту на коронавірус

Як відомо, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що знову захворів на коронавірус. Хоча лише 17 серпня він повідомляв, що досі не вакцинувався від Covid-19.

Нагадаємо, вперше Дмитро Разумков підхопив коронавірус у листопаді 2020 року.

Зазначимо, увесь минулий тиждень точилися розмови про ймовірну відставку Разумкова. Спікер заявив, що не тримається за крісло голови парламенту. Якщо Верховна Рада прийме рішення звільнити його, він готовий піти з посади.

Разумков не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.