Список побічних ефектів вакцини AstraZeneca буде розширено

При вакцинації від коронавірусу можливі побічні ефекти

Регулятор ЄС рекомендує включити анафілаксію та гіперчутливість як побічні ефекти вакцини

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Такий висновок було зроблено за підсумками зустрічі комітету з оцінки фармакологічних ризиків (PRAC) 8-11 березня, повідомляє EMA.

«Після повідомлень про проблеми безпеки щодо випадків анафілаксії (важких алергічних реакцій) із вакциною проти Covid-19 від AstraZeneca, PRAC рекомендує оновити інформацію про продукт, включивши анафілаксію та гіперчутливість (алергічні реакції) як побічні ефекти у розділ 4.8», – йдеться в повідомленні.

Таке рішення ґрунтується на 41 повідомленні про можливу анафілаксію, яка спостерігається серед близько 5 мільйонів вакцинованих у Великій Британії.

«Після ретельного дослідження даних PRAC дійшов висновку, що принаймні у деяких із цих випадків існує зв'язок із вакциною», – зазначили в EMA.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні у світі не виявлено жодної смерті через вакцину від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

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Джерело: РБК-Україна