У Норвегії трьох медиків госпіталізували після вакцини AstraZeneca

Троє медиків потрапили до лікарні через те, що у них утворилися тромби

Трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Про це інформує газета Aftenposten.

«Сьогодні, 13 березня, ми отримали три повідомлення про серйозні випадки утворення тромбів у трьох молодих людей, які отримали вакцину AstraZeneca. Вони проходять лікування у стаціонарі», – зазначив Норвезький інститут охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні у світі не виявлено жодної смерті через вакцину від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

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