Ще одна європейська країна призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca

Болгарія чекає не висновки Європейського агентства лікарських засобів

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов наказав призупинити щеплення вакциною AstraZeneca проти коронавірусу. У Болгарії вакцинацію нею не відновлять доти, поки Європейське агентство з лікарських засобів не спростує всі сумніви в безпеці препарату.

Про це повідомляє Novinite.bg.

«Поки точний і чітко підтверджений діагноз не надійде в письмовій формі від Європейського агентства з лікарських засобів - може чи не може вводитися вакцину AstraZeneca чи ні, доти я припиняю», – сказав Борисов.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Болгарії Костадин Ангелів готовий видати наказ про тимчасове припинення використання вакцини AstraZeneca. Він додав, що кампанія з вакцинації в країні буде продовжена вакцинами Pfizer і Moderna.

Раніше дев'ять європейських країн зупинили або тимчасово обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів. Австрія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург зупинили використання препарату з конкретної партії в мільйон доз, яка була поставлена в 17 країн Європи. При цьому Данія, Ісландія і Норвегія зупинили всі свої поставки цієї вакцини.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території ЄС було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони тих, хто прищепився AstraZeneca. У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що на сьогодні у світі не виявлено жодної смерті через вакцину від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Представник компанії AstraZeneca відреагував на повідомлення про блокування вакцини у низці країн Європи через побічні ефекти. У розмові з телеканалом CNBC він запевнив журналістів у безпечності препарату.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

В Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Читайте також: