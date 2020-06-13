У нардепа від «Слуги народу» виявили коронавірус



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Максим Перебийніс захворів коронавірусом

Перебийніс був присутній на засіданнях 2-5 червня

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що член фракції «Слуга народу« Максим Перебийніс захворів на Covid-19.

Про це народний депутат від «Європейської Солідарності» повідомив у telegram.

«Covid-19 захворів нардеп від «Слуги народу» Максим Перебийніс», - написав Гончаренко.

Максим Перебийніс є головою підкомітету з питань охорони здоров'я комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Згідно з інформацією на сайті ВР, Перебийніс реєструвався за допомогою карти реєстрації депутатів на засіданнях 2-5 червня.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила РБК-Україна, що народний обранець почувається нормально, тому лікується вдома.

Цього тижня парламентський комітет, до якого входить хворий нардеп, збирався в режимі відеоконференції. Однак Перебийніс був в Раді минулого тижня.

«Минулого тижня (нардеп Перебийніс - ред.) був в залі. Апарат ВР складає список осіб, з якими контактував», - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, напередодні дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

Як повідомлялося, Олена Зеленська, у якої виявили Covid-19, недавно контактувала з дітьми.

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