У Японії штучний інтелект шукатиме хвороби головного мозку
Під час тестування програмне забезпечення показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів
Міністерство охорони здоров'я Японії дозволило використання програмного забезпечення для штучного інтелекту з метою виявлення аневризми головного мозку.
Про це повідомляє NHK.
«МОЗ Японії дозволило використання революційного програмного забезпечення для штучного інтелекту, що допоможе виявляти аневризму головного мозку», - йдеться у повідомленні.
Саме програмне забезпечення було розроблено японською венчурною компанією LPIXEL, що розробляє програмне забезпечення з штучним інтелектом для аналізу знімків.
Зокрема, програма EIRL аналізуватиме знімки магнітно-резонансної томографії та повідомлятиме про ймовірні аневризми.
Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися.
У компанії зазначили, що під час тестування програмне забезпечення показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів.