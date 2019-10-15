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    Технології

    У Японії штучний інтелект шукатиме хвороби головного мозку

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    Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися - У Японії штучний інтелект шукатиме хвороби головного мозку
    Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися

    Під час тестування програмне забезпечення показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів

    Міністерство охорони здоров'я Японії дозволило використання програмного забезпечення для штучного інтелекту з метою виявлення аневризми головного мозку.

    Про це повідомляє NHK.

    «МОЗ Японії дозволило використання революційного програмного забезпечення для штучного інтелекту, що допоможе виявляти аневризму головного мозку», - йдеться у повідомленні.

    Саме програмне забезпечення було розроблено японською венчурною компанією LPIXEL, що розробляє програмне забезпечення з штучним інтелектом для аналізу знімків.

    Зокрема, програма EIRL аналізуватиме знімки магнітно-резонансної томографії та повідомлятиме про ймовірні аневризми.

    Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися.

    У компанії зазначили, що під час тестування програмне забезпечення показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів.

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