У Японії штучний інтелект шукатиме хвороби головного мозку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися

Під час тестування програмне забезпечення показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів

Міністерство охорони здоров'я Японії дозволило використання програмного забезпечення для штучного інтелекту з метою виявлення аневризми головного мозку.

Про це повідомляє NHK.

«МОЗ Японії дозволило використання революційного програмного забезпечення для штучного інтелекту, що допоможе виявляти аневризму головного мозку», - йдеться у повідомленні.

Саме програмне забезпечення було розроблено японською венчурною компанією LPIXEL, що розробляє програмне забезпечення з штучним інтелектом для аналізу знімків.

Зокрема, програма EIRL аналізуватиме знімки магнітно-резонансної томографії та повідомлятиме про ймовірні аневризми.

Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися.

У компанії зазначили, що під час тестування програмне забезпечення показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів.