Із четверга на Київщині можуть закритися половина шкіл і дитсадків

Закриватимуться заклади освіти, в яких немає 80% вакцинованих у колективі

На Київщині посилять вакцинальну кампанію серед освітян

Із 23 вересня на Київщині, як і у всій Україні, почне діяти «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі. Таке рішення 21 вересня прийняла обласна комісія з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Ситуація з Covid-19 у регіоні погіршується. Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень «жовтої» зони епіднебезпеки – заборона відвідування закладів освіти, в яких немає 80% вакцинованих у колективі. Тож у наших педагогів залишилось дуже мало часу, щоб ситуацію виправити та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери. Ті садочки, школи, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університети, які не дотримаються цієї вимоги, будуть зачинені. На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть. Це справедливе та необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні», – підкреслив Володін.

Загалом на Київщині функціонує 1255 закладів освіти, де працює сумарно 52 432 особи. Наразі в регіоні роботу в «жовтій» зоні епіднебезпеки зможуть продовжити 653 заклади. Серед них:

48% дитсадків

57% шкіл

48% позашкільних закладів освіти

86% закладів професійно-технічної освіти.

Рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС передбачає посилення вакцинальної кампанії у регіоні, у тому числі й серед освітян. Зокрема йдеться про:

вжиття заходів щодо забезпечення дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954;

забезпечення щоденної оцінки епідемічної ситуації на території Київської області, а в разі її ускладнення підготовку пропозицій щодо запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;

забезпечення організації вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних мобільних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

забезпечення інформування та проактивне запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів учнів.

Нагадаємо, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.