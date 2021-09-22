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    Із четверга на Київщині можуть закритися половина шкіл і дитсадків

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    Закриватимуться заклади освіти, в яких немає 80% вакцинованих у колективі - Із четверга на Київщині можуть закритися половина шкіл і дитсадків
    Закриватимуться заклади освіти, в яких немає 80% вакцинованих у колективі
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині посилять вакцинальну кампанію серед освітян

    Із 23 вересня на Київщині, як і у всій Україні, почне діяти «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі. Таке рішення 21 вересня прийняла обласна комісія з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Ситуація з Covid-19 у регіоні погіршується. Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень «жовтої» зони епіднебезпеки – заборона відвідування закладів освіти, в яких немає 80% вакцинованих у колективі. Тож у наших педагогів залишилось дуже мало часу, щоб ситуацію виправити та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери. Ті садочки, школи, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університети, які не дотримаються цієї вимоги, будуть зачинені. На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть. Це справедливе та необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні», – підкреслив Володін.

    Загалом на Київщині функціонує 1255 закладів освіти, де працює сумарно 52 432 особи. Наразі в регіоні роботу в «жовтій» зоні епіднебезпеки зможуть продовжити 653 заклади. Серед них:

    • 48% дитсадків
    • 57% шкіл
    • 48% позашкільних закладів освіти
    • 86% закладів професійно-технічної освіти.

    Рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС передбачає посилення вакцинальної кампанії у регіоні, у тому числі й серед освітян. Зокрема йдеться про:

    • вжиття заходів щодо забезпечення дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954;
    • забезпечення щоденної оцінки епідемічної ситуації на території Київської області, а в разі її ускладнення підготовку пропозицій щодо запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;
    • забезпечення організації вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних мобільних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;
    • забезпечення інформування та проактивне запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів учнів.

    Нагадаємо, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

    Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

    Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

    Теги: освіта школа Київщина карантин дитячий садок вакцинація коронавірус
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    Із четверга на Київщині можуть закритися половина шкіл і дитсадків