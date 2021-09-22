У США кількість смертей від Covid-19 досягла рівня пандемії іспанки 1918 року

За останні 28 днів від коронавірусу в країні померло майже 45 тисяч осіб, свідчать дані університету Джона Гопкінса

У США від Covid-19 померло понад 676 тис. людей. Цей показник перевищив кількість американців, які стали жертвами найбільш смертоносної пандемії ХХ століття – «іспанки» (близько 675 тис. померлих). Про це із посиланням на дані Університету Джона Гопкінса повідомляє CNN.

«Якби ви поговорили зі мною в 2019 році, я б сказав, що буду здивований, – прокоментував ситуацію епідеміолог Стівен Кісслер з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Т.Х. Чана. – Але якби ви поговорили зі мною у квітні або травні 2020 року, я б сказав, що не здивуюся, якщо ми досягнемо цієї точки».

Експерт зазначив, що попри очікування, світ не виніс уроків з попередньої пандемії і повторив «безліч помилок», зроблених у 1918 році.

Зокрема, знехтував необхідністю не відмовлятися від обмежень занадто рано, не піддаватися помилковому почуттю безпеки молодих і здорових, а також не покладатися на бездоказові методи лікування.

Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через Covid-19, якщо вакцинується більше американців.

До слова, група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Нагадаємо, раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.





