В Україні втричі зросла смертність від грипу та пневмонії

Загальна смертність від респіраторних хвороб в Україні за осінньо-зимовий період склала 35 028 людей

Впродовж осені та зими 2020-2021 рр. померло 9948 людей

Упродовж осені та зими 2020-2021 років від грипу та пневмонії в Україні померло 9948 людей – втричі більше, ніж за осінь-зиму 2019-2020. Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Впродовж осені та зими 2020-2021 рр. від грипу та пневмонії в Україні померло 9948 людей. За аналогічний період 2019-2020 рр., кількість померлих від даних респіраторних хвороб склала 3277 осіб.

Також за період осені-зими 2020-2021 року 25080 людей померли внаслідок Covid-19. Загальна смертність від респіраторних хвороб в Україні за осінньо-зимовий період склала 35 028 людей.

«Дані про смертність – це база для прийняття рішень держави та громади. Дані Держстату досі запізнюються майже на два місяці, й ми не можемо реально оцінити масштаби смертності в Україні на даний момент. Ми оновлюватимемо дані одразу, як тільки служба статистики буде оприлюднювати показники смертності», – зазначили представники платформи «Опендатабот».

Тим часом, станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу.

Читайте також: