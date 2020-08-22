В Україні за добу на коронавірус захворіло понад 160 дітей та близько 150 медпрацівників, – Степанов



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«Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 102 тис. 971 людина» – Степанов

При цьому, за добу одужало 657 пацієнтів

В Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіла 161 дитина, а також 148 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас за минулу добу захворіло 2 328 осіб. З них 161 дитина, а також 148 медичних працівників. Це у нас такий, черговий, антирекорд в Україні щодо захворюваних на коронавірусну хворобу. Було госпіталізовано 450 людей. За останню добу в Україні було зафіксовано 37 летальних випадків», – сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що при цьому, за добу одужало 657 пацієнтів.

«Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 102 тис. 971 людина. З них 6981 дитина, а також 10 тис. 367 медичних працівників», – додав Максим Степанов.

За його словами, загалом одужало 51 тис. 735 пацієнтів, а летальних випадків 2244.

«За попередню добу загалом було здійснено 43 тис. 360 тестувань. З них 22 тис. 207 досліджень методом ПЛР, а також 21 тис. 153 дослідження методом ІФА», – зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.