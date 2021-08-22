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    На Львівщині від «Дельта»-штаму коронавірусу помер молодий чоловік

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    За життя пацієнта боролися вісім днів - На Львівщині від «Дельта»-штаму коронавірусу помер молодий чоловік
    За життя пацієнта боролися вісім днів
    Фото з відкритих джерел

    Померлий був невакцинований та мав супутні хвороби

    36-річний житель Стрийського району Львівщини помер від «Дельта»-штаму коронавірусу. Про це у Facebook інформує головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко.

    За словами лікарки, чоловік був невакцинований від коронавірусу та за межі Львівщини не виїжджав. Додає, що чоловік мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації.

    «Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися вісім днів. На жаль, врятувати не вдалося. «Дельта»-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ України», – написала Наталія Іванченко.

    Нагадаємо, у місті Копичинці померла 48-річна пацієнтка, у якої раніше діагностували штам «Дельта». Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області.

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    Теги: Львівщина хвороби коронавірус
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    На Львівщині від «Дельта»-штаму коронавірусу помер молодий чоловік