На Львівщині від «Дельта»-штаму коронавірусу помер молодий чоловік

За життя пацієнта боролися вісім днів

Померлий був невакцинований та мав супутні хвороби

36-річний житель Стрийського району Львівщини помер від «Дельта»-штаму коронавірусу. Про це у Facebook інформує головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко.

За словами лікарки, чоловік був невакцинований від коронавірусу та за межі Львівщини не виїжджав. Додає, що чоловік мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації.

«Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися вісім днів. На жаль, врятувати не вдалося. «Дельта»-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров’я МОЗ України», – написала Наталія Іванченко.

Нагадаємо, у місті Копичинці померла 48-річна пацієнтка, у якої раніше діагностували штам «Дельта». Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області.

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