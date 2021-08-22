Коронавірус в Україні: за минулу добу померли 25 людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 17. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 701 особа;

летальних випадків – 25;

одужало – 236 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15850 осіб,

методом ІФА – 2233 особи,

експрес-тестами – 20019 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2274561 особа;

одужало – 2200999 осіб;

летальних випадків – 53457;

проведено ПЛР-тестувань – 11816619.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38, одужало – 763 особи.