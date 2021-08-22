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    Коронавірус в Україні: за минулу добу померли 25 людей

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    Минулої доби в Україні шпиталізована 701 особа - Коронавірус в Україні: за минулу добу померли 25 людей

    Минулої доби в Україні шпиталізована 701 особа

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 17. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 701 особа;
    • летальних випадків – 25;
    • одужало – 236 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 15850 осіб,
    • методом ІФА – 2233 особи,
    • експрес-тестами – 20019 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2274561 особа;
    • одужало – 2200999 осіб;
    • летальних випадків – 53457;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11816619.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38, одужало – 763 особи.

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    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Коронавірус в Україні: за минулу добу померли 25 людей