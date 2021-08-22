Коронавірус в Україні: за минулу добу померли 25 людей
Минулої доби в Україні шпиталізована 701 особа
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 22 серпня, в Україні зафіксовано 1003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 45, медпрацівників – 17. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 701 особа;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 236 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 15850 осіб,
- методом ІФА – 2233 особи,
- експрес-тестами – 20019 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2274561 особа;
- одужало – 2200999 осіб;
- летальних випадків – 53457;
- проведено ПЛР-тестувань – 11816619.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38, одужало – 763 особи.