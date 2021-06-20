  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за добу виявили 479 нових випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останню добу в Україні померло 24 людини - В Україні за добу виявили 479 нових випадків коронавірусу

    За останню добу в Україні померло 24 людини

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Херсонській області

    За минулу добу в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 544 особа;
    • летальних випадків – 24;
    • одужало – 755 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 13865 осіб,
    • методом ІФА – 2958 осіб,
    • експрес-тестами – 8514 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2229523 особи;
    • одужало – 2151463 осіб;
    • летальних випадків – 52016;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10670072.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

    202310516_1878698192293277_5464227237260234876_n

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2736 осіб.

    Читайте також:
    У МОЗ розповіли, як правильно носити маски у літню спеку
    Теги: Київ епідемія коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу виявили 479 нових випадків коронавірусу