В Україні за добу виявили 479 нових випадків коронавірусу

За останню добу в Україні померло 24 людини

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Херсонській області

За минулу добу в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 544 особа;

летальних випадків – 24;

одужало – 755 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13865 осіб,

методом ІФА – 2958 осіб,

експрес-тестами – 8514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2229523 особи;

одужало – 2151463 осіб;

летальних випадків – 52016;

проведено ПЛР-тестувань – 10670072.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

Також за минулу добу госпіталізовано – 571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2736 осіб.

Читайте також: