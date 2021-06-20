В Україні за добу виявили 479 нових випадків коронавірусу
За останню добу в Україні померло 24 людини
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Херсонській області
За минулу добу в Україні зафіксовано 479 нові випадки коронавірусу. Серед них – 15 дітей та шість медпрацівників. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 544 особа;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 755 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13865 осіб,
- методом ІФА – 2958 осіб,
- експрес-тестами – 8514 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2229523 особи;
- одужало – 2151463 осіб;
- летальних випадків – 52016;
- проведено ПЛР-тестувань – 10670072.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) та Київській (32) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 852 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.
Також за минулу добу госпіталізовано – 571 особа, летальних випадків – 40, одужало – 2736 осіб.