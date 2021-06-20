У МОЗ розповіли, як правильно носити маски у літню спеку

Спекотна погода – додатковий привід уважно дотримуватись правил використання захисних масок

За прогнозами синоптиків в Україні очікується до +30 градусів. У Центрі громадського здоров'я наголосили, що тепла погода – це додатковий привід уважно дотримуватись правил використання захисних масок, а також дали поради, як правильно носити маску у спеку.

У центрі зазначили, що правила використання масок у літню пору такі ж, як і в будь-яку іншу. Зокрема, експерти радять влітку частіше змінювати маски, адже вони швидше стають вологими, та завжди носити з собою запасні. Це ж стосується і використання респіратора.

«Одягайте маску навіть і на відкритому повітрі, якщо у вас немає змоги дотримуватися рекомендованої фізичної дистанції 1–1,5 метра від інших», – радять в ЦГЗ.

Носіть маску в місцях скупчення людей, коли ви:

тісно контактуєте з іншими людьми з-поза вашого домогосподарства, наприклад, зустрілися з друзями й сидите в тісному колі на лавочці чи траві;

перебуваєте на дитячих майданчиках;

стоїте в черзі за кавою тощо.

Окрім цього у центрі радять звернути увагу на те, щоб маска повністю закривала ніс та рот, а не висіла на підборідді чи руці. Також варто не торкатися зовнішньої сторони маски під час її носіння.

У ЦГЗ радять знімати маску за резинки, не торкаючись її передньої частини та шкіри обличчя. Не використовуйте одноразові маски повторно, а після зняття, або доторку до використаної маски, слід помити руки з милом або обробити їх спиртовмісним антисептиком.

«Не забувайте мити руки водою з милом принаймні 20 секунд після того, як ви перебували в громадському місці, чхали чи кашляли. Якщо такої змоги немає, використовуйте дезінфікуючий засіб для рук, що містить щонайменше 70% спирту. Якщо у вас або ваших близьких є симптоми грипу або Covid-19, залишайтеся вдома», – додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, уряд Латвії у вівторок, 15 червня скасував вимогу використовувати маски на вулиці, де спостерігається інтенсивний рух людей.

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