Морква продовжує дорожчати: аналітики спрогнозували ціни

Запаси моркви в українських господарствах уже помітно виснажені

Зростання цін на моркву на українському ринку триває вже третій тиждень поспіль. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

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Як запевнили фахівці, це ще не остаточна межа, ціни на моркву будуть зростати й надалі. Пояснюється така динаміка нестачею пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах. Водночас покрити дефіцит, користуючись імпортною продукцією, зокрема і з Польщі, гравцям ринку не вдається навіть частково.

За даними експертів, закупівельні ціни на моркву зараз складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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Приводом для підвищення цін, як стверджують гравці ринку, стало помітне зростання попиту на цей овоч. При цьому запаси продукції в українських господарствах зараз уже помітно виснажені, що також провокує ріст цін.

Зазначається, що внаслідок такого подорожчання вартість морквв в Україні сьогодні вже в середньому в три рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

До того ж більшість гравців ринку впевнені в подальшому зростанні цін у цьому сегменті, оскільки на ринку вже відчувається дефіцит моркви, тоді як попит залишається досить високим.

Нагадаємо, наприкінці лютого ми писали, скільки коштують морква та цибуля в супермаркетах.

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До слова, ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в цьому випадку – на краще.

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