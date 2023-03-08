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Морква продовжує дорожчати: аналітики спрогнозували ціни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Морква продовжує дорожчати: аналітики спрогнозували ціни
фото: Pixabay

Запаси моркви в українських господарствах уже помітно виснажені

Зростання цін на моркву на українському ринку триває вже третій тиждень поспіль. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як запевнили фахівці, це ще не остаточна межа, ціни на моркву будуть зростати й надалі. Пояснюється така динаміка нестачею пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах. Водночас покрити дефіцит, користуючись імпортною продукцією, зокрема і з Польщі, гравцям ринку не вдається навіть частково.

За даними експертів, закупівельні ціни на моркву зараз складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Приводом для підвищення цін, як стверджують гравці ринку, стало помітне зростання попиту на цей овоч. При цьому запаси продукції в українських господарствах зараз уже помітно виснажені, що також провокує ріст цін.

Зазначається, що внаслідок такого подорожчання вартість морквв в Україні сьогодні вже в середньому в три рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

До того ж більшість гравців ринку впевнені в подальшому зростанні цін у цьому сегменті, оскільки на ринку вже відчувається дефіцит моркви, тоді як попит залишається досить високим.

Нагадаємо, наприкінці лютого ми писали, скільки коштують морква та цибуля в супермаркетах.

До слова, ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в цьому випадку – на краще.

Також раніше повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

Читайте також: Експерт спрогнозував, коли можуть злетіти ціни на цибулю
Теги: ціни продукти овочі

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