МОЗ запустив пілотну систему обліку ліків «e-Stock»: чим це допоможе українцям

У системі будуть доступні такі напрямки як «доросла онкологія», «ендопротези і набори для трансплантації»

Україні відтепер мають можливість в онлайн режимі відстежувати інформацію про потрібні їм ліки. Міністерство охорони здоров'я спільно з компанією «Медичні закупівлі України» в експериментальному режимі 2 січня 2023 року запустили електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock».

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У МОЗ наголосили, що безпосередньо для пацієнтів запуск даної системи означає доступність інформації про ліки. Крім того, «e-Stock» дозволить відстежувати, оцінювати закупівлі, розподіл та облік лікарських препаратів.

«162 заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій вже підключені до системи та подаватимуть потреби в медичних товарах на 2023 рік через «e-Stock», – зазначили в МОЗ.

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У системі будуть доступні такі напрямки як «доросла онкологія», «ендопротези і набори для трансплантації».

Наразі Міністерство охорони здоров’я забезпечує координацію заходів щодо реалізації проєкту та має подати до 15 січня 2024 року уряду звіт про результати та пропозиції щодо повноцінного впровадження електронної системи управління «e-Stock».

Як повідомлялося, в Україні замість заборонених ліків повʼязаних з РФ буде мінімум два замінники.