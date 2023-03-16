Ціни на зброю в Україні та США: вражаюча інфографіка

Нардеп Заблоцький назвав шляхи зменшення ціни на зброю в Україні

В Україні середня вартість на пристойну гвинтівку з набоями – 60 тис. грн із середньою місячною зарплатою 13 376 грн. Середня ціна на ту ж модель гвинтівки у США – $500 (18 263 грн за курсом НБУ) із середньою зарплатою $2730. На жаль, до таких зарплат, як в США, Україні ще треба йти, але до прайсу на гвинтівки ми можемо прийти в цілком осяжному майбутньому. Таку думку висловив нардеп Мар'ян Заблоцький.

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«Те, що в США та Європі коштує, як вживаний Android, у нас продається за ціною нової версії Iphone в перші тижні після її виходу. Мова йде, на жаль, про предмет першої необхідності під час повномасштабної війни – гвинтівку. Чому гвинтівку? Тому що це основний засіб і символ національного спротиву. Це зброя не для полювання, з нею не походиш вулицями, сховавши в кишеню, в неї ціль одна – захист власного дому», – написав він.

Заблоцький назвав декілька шляхів, як можна знизити ціни на зброю:

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Потрібно скасувати всі податки на зброю . Зараз при її імпорті потрібно заплатити в державний бюджет 34% від вартості товару. Все інше – це вже дохід магазину.

. Зараз при її імпорті потрібно заплатити в державний бюджет 34% від вартості товару. Все інше – це вже дохід магазину. Варто прийняти закон про зброю, який би відкрив ринок для нормальної конкуренції.

Мова не тільки про імпорт. На думку Заблоцього, Україні необхідно суттєво спростити і власне виробництво. Але доти все регулюється постановами Верховної 1992 року й наказами МВС, доки інвестицій у стрілецьку зброю тут не буде. Правила виготовлення та обігу мають бути прописані у законі – документі, який має найвищу юридичну силу, аби всі гравці на ринку розуміли, що діють в правовому стабільному полі на рівних умовах.

Від менших цін насамперед виграють самі магазини зброї. Менша ціна – більший попит. Плюс, в Америці власники таких мереж заробляють майже весь дохід на продажі набоїв та аксесуарів, додає нардеп. А також на обслуговуванні, ремонті та тирі.

Порівняння цін на зброю в Україні та США фото з відкритих джерел

Мар'ян Заблоцький зазначає, що українці логічно і послідовно готувались до різних сценаріїв і можливих (або доволі вірогідних) наслідків цієї війни: на випадок відсутності світла – генератори, свічки, павербанки, на випадок ядерного удару – захисні костюми, маски з клапанами та запаси продуктів, на випадок відсутності тепло- та водопостачання – бутлі на балконі, спальні мішки та термобілизна. До слова, всі генератори й павербанки держава своєчасно звільнила від оподаткування і максимально спростила їх ввезення.

«Чому тоді від найбільшої і найглобальнішої небезпеки – загарбників на своїй землі та у своєму домі – немає запобіжників у вигляді карабіну з тисячою патронів під ліжком? Карабіном, який виключно ваш, ви вмієте ним користуватись та у випадку чого можете використати за лічені хвилини, а не бігти у військову частину за радянським АК 1970 року. Уявіть собі, що росіяни знають, що у нас озброєні десятки мільонів українців. Це – не гірший захист від вторгнення, ніж членство в НАТО», – наголошує Заблоцький.

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На думку нардепа Заблоцького, зброя буде масовим явищем лише тоді, коли ціни на зброю стануть не як на предмети розкоші, а як на товари загального вжитку.

Нагадаємо, що Рада прийняла закон про зброю для населення у першому читанні.

Зазначимо, обсяг міжнародної торгівлі зброєю у 2018-2022 роках скоротився на 5,1% порівняно з попереднім п'ятирічним періодом. При цьому Україна наростила закупівлі зброї та у 2022 році стала третім найбільшим покупцем озброєнь у світі.