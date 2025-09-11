Уряд повідомив, хто зможе проходити ВЛК дистанційно

Вже затверджено перелік захворювань і станів, що надають право на дистанційне проходження ВЛК

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який дозволить військовослужбовцям, що проходять тривале лікування за кордоном, дистанційно проходити ВЛК. Про це повідомляє Главком із посиланням на МОЗ.

Це рішення, ініційоване Міністерством оборони та МОЗ, спрямоване на підтримку захисників України, які перебувають на безперервному лікуванні понад 12 місяців і за станом здоров’я не можуть прибути для проходження ВЛК на території України. Проєкт поширюється на всіх службовців Сил оборони та безпеки, а також на представників поліції й цивільного захисту, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації.

Згідно з постановою, захисник або його законний представник подає завірені та перекладені українською мовою медичні документи іноземного закладу охорони здоров’я своєму командиру чи уповноваженій особі. У документах має бути зазначений діагноз згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10 або МКХ-11). Далі військова частина передає документи разом із направленням до військово-лікарської комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову про придатність чи непридатність до служби. За результатами також довідка, яку передають командиру військової частини. Зазначається, що після повернення в Україну повторний огляд для тих, хто пройшов дистанційну ВЛК, не потрібен.



Постановою також затверджено перелік захворювань і станів, що надають право на дистанційне проходження ВЛК. Серед них – злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Експериментальний проєкт діятиме протягом року з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів.



Раніше Міністерство оборони України анонсувало комплексну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка має повністю ліквідувати корупційні схеми та усунути передумови для зловживань. За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, нинішня система ВЛК «довгий час створювала передумови для корупції», а нова модель покликана зробити її прозорою та децентралізованою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Dou.

Черногоренко підкреслила, що головною причиною корупції була «монополія» комісій, де «в одному місці поєднувалися лікарі і військові», що давало «багато можливостей для зловживань». Нова архітектура ВЛК передбачає чітке розділення медичної та адміністративної частин. Лікар у цивільному медзакладі лише оглядає людину, фіксує її медичні дані в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та засвідчує це цифровим підписом. Військова ж частина комісії деперсоналізовано оцінює ці дані, приймаючи рішення про придатність чи непридатність, без прямого контакту з військовозобов'язаним. Це унеможливить будь-які «домовленості з конкретним лікарем» та значно ускладнить підробку висновків.