Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом

Ляшко пояснив, у яких випадках викликати «швидку» насправді потрібно

Негода в Україні значно ускладнила роботу екстреної медичної допомоги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців викликати «швидку» лише в нагальних випадках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства.

За словами міністра, через циклон, ожеледицю та складну ситуацію на дорогах доїзд бригад може бути повільнішим, ніж зазвичай, а навантаження на медиків – значно вищим. Ляшко нагадав, у яких випадках справді варто негайно телефонувати на 103 або 112

«Під час дзвінка диспетчер оцінює стан за чітким алгоритмом: якщо є підстави для виїзду – бригада негайно направляється до пацієнта; якщо загрози життю немає – людина отримує консультацію телефоном або скеровується до сімейного лікаря, якщо стан потребує огляду, але не є невідкладним», – каже він.

Очільник Міністерства охорони здоровʼя закликав українців викликати «швидку» лише, коли дійсно є потреба. «Коли бригада виїжджає на виклик без загрози життю, хтось інший у цей час може не встигнути отримати допомогу, яка йому справді критично необхідна», – додав Ляшко.

У яких випадках українцям потрібно викликати «швидку» фото: Міністерство охорони здоровʼя

Нагадаємо, складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.

До слова, Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Крім того, Кабмін доручив ОВА та Київській міській військовим адміністраціям опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.