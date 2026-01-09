Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
Погана погода значно ускладнила роботу медиків
фото: ДСНС

Ляшко пояснив, у яких випадках викликати «швидку» насправді потрібно

Негода в Україні значно ускладнила роботу екстреної медичної допомоги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців викликати «швидку» лише в нагальних випадках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства.

За словами міністра, через циклон, ожеледицю та складну ситуацію на дорогах доїзд бригад може бути повільнішим, ніж зазвичай, а навантаження на медиків – значно вищим. Ляшко нагадав, у яких випадках справді варто негайно телефонувати на 103 або 112

«Під час дзвінка диспетчер оцінює стан за чітким алгоритмом: якщо є підстави для виїзду – бригада негайно направляється до пацієнта; якщо загрози життю немає – людина отримує консультацію телефоном або скеровується до сімейного лікаря, якщо стан потребує огляду, але не є невідкладним», – каже він.

Очільник Міністерства охорони здоровʼя закликав українців викликати «швидку» лише, коли дійсно є потреба. «Коли бригада виїжджає на виклик без загрози життю, хтось інший у цей час може не встигнути отримати допомогу, яка йому справді критично необхідна», – додав Ляшко.

У яких випадках українцям потрібно викликати «швидку»
У яких випадках українцям потрібно викликати «швидку»
фото: Міністерство охорони здоровʼя

Нагадаємо, складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.

До слова, Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Крім того, Кабмін доручив ОВА та Київській міській військовим адміністраціям опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Читайте також:

Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я снігопад негода Віктор Ляшко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бужинська зауважила, що перенесла операцію
«Прошу помолитися». Катерина Бужинська з лікарні звернулася до прихильників
17 грудня, 2025, 20:23
Телефон за обіднім столом безпечніший для фігури, ніж телевізор
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
1 сiчня, 15:00
Активність Сонця з 1 по 2 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
1 сiчня, 07:30
Після екстреної госпіталізації в Москві Кадиров повернувся в Чечню
Кадиров вже тиждень не з’являється на публіці після екстреної госпіталізації
31 грудня, 2025, 17:45
В залежності від кількості снігу до роботи залучається до 12 одиниць снігоочисної техніки одночасно
У Києві на трамвайні маршрути вийшла спецтехніка для очищення колій від снігу
31 грудня, 2025, 14:38
8 січня циклон накриє Україну
Циклони накриють Україну: коли очікувати найбільшого погіршення погоди
7 сiчня, 07:31
Софія Федина розчистила вулицю від снігу
Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців
7 сiчня, 12:40
Сніг накрив Україну
Снігопад у Львові. Садовий звернувся до бізнесу та мешканців міста
Вчора, 10:24
У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом
Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто
Сьогодні, 11:52

Здоров'я

Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 січня: якою буде сонячна активність
Звільнено очільника Держлікслужби
Звільнено очільника Держлікслужби
Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки
Як зняти біль у горлі, якщо під рукою немає потрібних ліків: поради терапевтки
Прогноз магнітних бур на 7-8 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 січня: якою буде сонячна активність
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua