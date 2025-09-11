Кабмін спростив проходження ВЛК: перелік змін

Уряд полегшив проходження медоглядів для військових, які лікуються за кордоном понад 12 місяців

Уряд уніфікує правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для всіх Сил оборони. Тепер правила, які раніше діяли для ЗСУ, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки та Управління державної охорони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що усі органи будуть використовувати єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до військової служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає – у цивільних лікарнях за договорами.

Також уряд спростив проходження медоглядів для військових, які лікуються за кордоном понад 12 місяців. Вони зможуть пройти експертизу дистанційно, без необхідності повертатися в Україну.

Зміни мають на меті упорядкувати роботу ВЛК і забезпечити однаковий підхід до всіх військовослужбовців, що захищають Україну.

Нагадаємо, серед обмежено придатних, які пройшли повторну військово-лікарську комісію, лише 7% визнані повністю непридатними.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення найбільше ухилянтів, які відмовилися від проходження військово-лікарської комісії в територіальних центрах комплектації мешкали у столичному регіоні. Зараз же ситуація змінилася й переважна кількість таких військовозобовʼязаних зареєстрована на Сумщині та Черкащині.