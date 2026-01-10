На деменцію може вказувати одна фраза: дослідження науковців

До деменції частіше схильні люди старше 65 років

Регулярне проявлення симптомів деменції повинно викликати занепокоєння, стверджують експерти британського Товариства Альцгеймера. За їхніми словами, якщо людина часто називає предмети «цією річчю», забуваючи їхню правильну назву, швидше за все, настав час звернутися за профільною медичною допомогою. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

Прогресуюче погіршення стану мозку

Йдеться про синдром, пов'язаний з прогресуючим погіршенням стану головного мозку. Серед основних симптомів: втрата пам'яті, зміни в поведінці та особистості.

«З віком люди помічають деякі зміни своїх розумових здібностей. Це може викликати розчарування, але подібні ознаки є природною частиною старіння. Деменція ж не є частиною процесу нормального старіння», – відзначають неврологи.

За словами експертів, для того, щоб медичний працівник поставив діагноз деменції, симптоми повинні істотно впливати на повсякденне життя пацієнта. Це означає наявність труднощів у виконанні повсякденних завдань по дому або на роботі.

Симптоми деменції

Зокрема, до симптомів деменції, на які слід звернути увагу, відносяться проблеми з мовленням і спілкуванням.

Експерти з Товариства Альцгеймера пояснюють, що труднощі з підбором потрібного слова далеко не завжди означають патологію когнітивних здібностей.

Однак регулярне проявлення подібних симптомів повинно викликати занепокоєння. Зокрема, якщо людина часто називає предмети «цією річчю» замість їхньої правильної назви, можливо, пора звернутися за допомогою.

Втім, за словами фахівців, це не єдиний мовний симптом деменції, на який слід звернути увагу.

До інших ранніх ознак деменції, перерахованих Національною службою охорони здоров'я Великої Британії, відносяться:

втрата пам'яті;

труднощі з концентрацією уваги;

труднощі з виконанням звичних повсякденних завдань, наприклад, плутанина з правильною рештою при покупках;

плутанина в часі і просторі;

часта і різка зміна настрою.

Спочатку ці симптоми бувають легкими і можуть погіршуватися дуже поступово. Якщо у вас або у когось із ваших знайомих спостерігаються симптоми деменції, слід звернутися до лікаря загальної практики, рекомендують експерти.

