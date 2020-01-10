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    Здоров'я

    Вчені довели, що домашня робота продовжує життя

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    Вчені настійно рекомендують не доводити роботу до фанатизму - Вчені довели, що домашня робота продовжує життя
    Вчені настійно рекомендують не доводити роботу до фанатизму

    Жінки, які виконують прибирання хоча б по 30 хвилин в день, підвищують свої шанси дожити до глибокої старості відразу на 39 %, - дослідники

    Виконання домашніх обов'язків продовжує життя.

    Про це пише Ukr.Media.

    Зазначається, що у дослідженні взяли участь 6 тис. американок різного віку і рас. З'ясувалося, що обов'язки домогосподарки дійсно можуть мати позитивний вплив на тривалість життя. 

    Помірні зусилля, пов'язані з самим процесом прибирання, насправді роблять позитивний вплив на життя людини. Наприклад, багато жінок, які виконують прибирання хоча б по 30 хвилин в день, підвищують свої шанси дожити до глибокої старості відразу на 39 %. Більш ледачі люди знаходяться у відповідній групі ризику.

    Вчені настійно рекомендують не доводити роботу до фанатизму. Не варто займатися постійним прибиранням і іншими обов'язками по будинку. Інакше можна отримати зворотний ефект. Річ у тім, що від надмірних навантажень організм людини відчуває серйозний стрес. Якщо ситуація повторюється з регулярною постійністю, то в результаті можна заробити певні проблеми зі здоров'ям. У найбільш складних випадках вони виллються навіть в хронічні захворювання. Лікувати їх потім дуже складно, довго і дорого.

    Крім фізичної активності, людина може розвинути й певний творчий потенціал. Наприклад, для цього в процесі прибирання можна згадувати якісь оповідання і романи, придумувати незвичайні назви різним предметам, розташованим у безпосередній близькості до людини.

    Вчені вважають, що подібна поведінка покращує когнітивні функції людини. Якість зв'язків між нейронами зростає, швидкість обміну імпульсами теж збільшується. В результаті чого вдається попередити появу низки недуг. Наприклад, подібними діями виходить скоротити шанси на розвиток хвороби Альцгеймера.

    Нагадаємо, нічний режим смартфонів визнали небезпечним для здоров'я.

    здоров'я хвороби робота
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