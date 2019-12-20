Нічний режим смартфонів визнали небезпечним для здоров'я - дослідження



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Вчені помітили, що яскраві теплі кольори асоціюються у людини з денним часом доби

Спектр жовтого кольору, на який налаштовуються дисплеї смартфонів у нічному режимі, може вводити в оману біологічний годинник людини - науковці

Вчені з Манчестера визнали небезпечним для здоров'я людини захист від синього випромінювання на смартфонах.

Дослідження опубліковане на сайті Манчестерського університету.

Фахівці протестували вплив кольорового випромінювання на організм за допомогою дослідів на мишах.

З'ясувалося, що спектр жовтого кольору, на який налаштовуються дисплеї смартфонів у нічному режимі, може негативно впливати на здоров'я.

Вчені помітили, що яскраві теплі кольори вводять в оману біологічний годинник, бо асоціюються з денним часом доби.

У дослідженні говориться, що приглушений синій колір більш звичний для організму в темний час доби, ніж слабкий жовтий. «У мишей немає телефонів, проте у нас є вагомі підстави вважати, що це правило підходить і для людей», - заявив один з авторів наукової роботи доктор Тім Браун (Tim Brown).

Вчені відзначили, що нічний режим на смартфонах, суть якого полягає в блокуванні синього світіння і збільшенні жовтого, може швидше нашкодити, ніж допомогти здоров'ю людини.

Дослідники порадили не дотримуватися рекомендацій виробників смартфонів і з обережністю користуватися режимами Night Shift і Dark Mode в системах iOS і Android відповідно.