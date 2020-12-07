Вчені назвали перші ознаки раку шлунка

Згідно з даними фахівців, в першу чергу слід звернути увагу на такі симптоми, як порушення нормальної діяльності шлунка, проблеми з ковтанням, втрата ваги і задишка

Вчені розкрили перші ознаки раку шлунка.

Про це повідомляє Daily Express з посиланням на дослідників з Cancer Research UK.

Згідно з даними фахівців, в першу чергу слід звернути увагу на такі симптоми, як порушення нормальної діяльності шлунка, проблеми з ковтанням, втрата ваги і задишка.

При цьому вчені підкреслюють, що, якщо дані ознаки не носять постійного характеру і не супроводжуються болями в області живота, то причин для занепокоєння, швидше за все, немає.

Раніше повідомлялося, що американське суспільство онкологів прийшло до висновку, що рак легенів можна розпізнати за непрямими ознаками - наприклад, за сміхом.

За словами лікарів, одним з поширених симптомів цього захворювання є біль в грудях, що посилюється під час сміху, при глибокому диханні і кашлі.