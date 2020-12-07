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    Здоров'я

    Вчені назвали перші ознаки раку шлунка

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    Вчені назвали перші ознаки раку шлунка

    Згідно з даними фахівців, в першу чергу слід звернути увагу на такі симптоми, як порушення нормальної діяльності шлунка, проблеми з ковтанням, втрата ваги і задишка

    Вчені розкрили перші ознаки раку шлунка.

    Про це повідомляє Daily Express з посиланням на дослідників з Cancer Research UK.

    Згідно з даними фахівців, в першу чергу слід звернути увагу на такі симптоми, як порушення нормальної діяльності шлунка, проблеми з ковтанням, втрата ваги і задишка.

    При цьому вчені підкреслюють, що, якщо дані ознаки не носять постійного характеру і не супроводжуються болями в області живота, то причин для занепокоєння, швидше за все, немає.

    Раніше повідомлялося, що американське суспільство онкологів прийшло до висновку, що рак легенів можна розпізнати за непрямими ознаками - наприклад, за сміхом.

    За словами лікарів, одним з поширених симптомів цього захворювання є біль в грудях, що посилюється під час сміху, при глибокому диханні і кашлі.

    Теги: здоров'я рак онкологія
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