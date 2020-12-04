Вчені назвали продукти, які блокують коронавірус
Науковці з'ясували продукти, які можуть знижувати активність ферментів коронавірусу
Вчені з Університету Північної Кароліни (США) перерахували продукти, які блокують коронавірус.
Результати свого дослідження вони опублікували у виданні Frontiers in Plant Science.
За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини. Фахівці розповіли, що в даних продуктах містяться речовини, які здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2.
Крім цього, вчені з'ясували, що темний шоколад і какао також можуть знижувати активність ферментів коронавірусу.
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