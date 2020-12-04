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    У світі

    Вчені назвали продукти, які блокують коронавірус

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    За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини - Вчені назвали продукти, які блокують коронавірус
    За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини

    Науковці з'ясували продукти, які можуть знижувати активність ферментів коронавірусу

    Вчені з Університету Північної Кароліни (США) перерахували продукти, які блокують коронавірус.

    Результати свого дослідження вони опублікували у виданні Frontiers in Plant Science.

    За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини. Фахівці розповіли, що в даних продуктах містяться речовини, які здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2.

    Крім цього, вчені з'ясували, що темний шоколад і какао також можуть знижувати активність ферментів коронавірусу.

    Нагадаємо, дієтолог прокоментувала «коронавірусний» ажіотаж в аптеках.

    Також інфекціоніст пояснила, як захоплення зайвими антибіотиками шкодить всьому суспільству.

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      Теги: здоров'я продукти їжа наука коронавірус
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