Як уникнути харчових отруєнь: поради дієтологині

У закладах харчування вибирайте їжу, яка пройшла термічну обробку

Лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська порадила, як вберегтися від про харчових отруєнь.

«Коли ми відвідуємо заклади громадського харчування, то краще вибирати ті страви, які пройшли термічну обробку, бо все, що нарізане, полито сметаною/майонезом, суші, випічка з кремом і т.п. – є хорошим місцем для розмноження кишкових інфекцій», – каже дієтологиня. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Удома ж краще їсти овочі, салати, ягоди.

Коли вже отруїлися і є діарея і лихоманка, не забудьте подзвонити сімейному лікарю і порадитися.

Якщо такої змоги немає, дійте так:

Зняти інтоксикацію – вживати сорбенти: вугільні таблетки чи інші сорбенти. Якщо немає апетиту, змушувати не потрібно.

Відновлювати водно-електролітний баланс: пити рідину малими ковтками, можна використовувати спеціальні електролітні суміші, мінеральну воду без газу, зелений чай.

Можна приготувати електролітний розчин самостійно: склянка апельсинового соку (джерело калію та глюкози) + 1/2 чайн. ложки солі + 1/2 чайн. ложки питної соди – розвести всю цю суміш водою до 1 літра.

Забезпечити організм харчовими ресурсами для відновлення: підсолений нежирний бульйон (джерело амінокислот), проціджений вівсяний відвар (джерело вуглеводів та захист сливової).

Відвар/кисіль чорниці, міцний чорний чай, можна з додаванням невеличкої кількості цукру.

До звичного харчування переходити поступово, декілька днів притримуючись дієтичного харчування (парові страви, розварені та протерті каші, слизисті супи, м'ясне пюре та тефтельки). Майте на увазі, що суб'єктивні відчуття («Усе, я вже здоровий, можна знову їсти чіпси і катлєти») завжди випереджають процеси відновлення у кишечнику.

Лікарка радить: їжте просту їжу, де є овочі, зелене листя, кольорові ягоди, білкові страви, багато рухайтеся і будете здорові.

Раніше дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, чим корисна лохина та чому дикорослі ягоди потрібно додати до свого раціону всім, хто дбає про своє самопочуття.

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