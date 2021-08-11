Новий штам Covid-19, смерті на Донбасі, тарифи на електрику. Новини 11 серпня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини за 11 серпня

Сьогодні під час обстрілу російських бойовиків біля Новолуганського отримав смертельне поранення військовослужбовець Збройних сил із Житомирщини. Олексію Кайдановичу, бійцю 54-го розвідбатальону, було 30 років. Троє українських бійців отримали поранення.

Сьогодні російські гібридні сили також обстріляли Новоселівку Другу, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

До Верховної Ради наразі потрапили б п’ять політичних сил, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь».

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що штам «Йота» є менш небезпечним, ніж інший варіант коронавірусу під назвою «Дельта». Попередні дослідження вказують на те, що «Йота» не викликає серйозного захворювання.

Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Кабмін скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП під час призначення субсидій. Підвищений норматив діятиме тільки в разі введення в регіоні «червоного» рівня карантину.

Новим начальником Головного управління Національної поліції в Києві став Іван Вигівський. Попередній очільник столичної поліції Андрій Крищенко подав у відставку.

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