Вчені склали рекомендації, як зменшити шкідливі викиди в повітря

Через забруднення повітря дорослі страждають від ішемічної хвороби серця та інсультів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила нові глобальні дані про передчасну смертність через забруднення повітря. У новому керівництві Global Air Quality Guidelines приділили увагу новим правилам визначення якості навколишнього середовища і впливу тих чи інших частинок викидів на здоров'я людей в світі, випливає з повідомлення медиків.

У дослідженні, яке в останній раз оновлювали в 2005 році, зазначено, що існують чіткі докази колосального збитку людям від забруднення атмосфери, при цьому скорочення екологічних ризиків може врятувати безліч життів по всій планеті. За оцінками вчених, щорічно повітря зі шкідливими домішками викликає сім мільйонів передчасних смертей. У дітей спостерігається уповільнення зростання і порушення функції легенів, схильність до респіраторних інфекцій, загострення астми. Дорослі страждають від ішемічної хвороби серця та інсультів, діабету.

«Тягар хворіб, пов'язаних із забрудненням повітря, знаходиться в одному ряду з іншими глобальними ризиками для здоров'я людей, наприклад, нездорове харчування і куріння тютюну. Стежачи за станом атмосфери, країни будуть не тільки стримувати зміни клімату, але і рятувати життя населення», – зазначено в звіті.

Експерти ВООЗ рекомендують систематично проводити вимірювання вмісту вуглецю в повітрі, інвентаризацію викидів і джерел забруднення (антропогенних і природних). Державній владі, на думку медиків, слід розробити нові стандарти і встановити цільові показники щодо скорочення шкідливих часток в атмосфері, впроваджувати новітні досягнення науки і технологій для просування підходів до оцінки впливу викидів на здоров'я людей. Вчені рекомендують ретельніше планувати міські простори, щоб скоротити на вулицях обсяг шкідливого пилу і вихлопних газів.

У нових принципах ВООЗ доведена шкода таких речовин в повітрі, як зважені частинки (PM), озон (O₃), діоксид азоту (NO₂), діоксид сірки (SO₂), монооксид вуглецю (CO). Ризики для здоров'я, пов'язані з твердими зваженими частинками в повітрі, які утворюються в промисловості і сільському господарстві, при спалюванні палива транспортом, в будинках, що не менш серйозні. Суспензії, потрапляючи в кров, викликають серцево-судинні та респіраторні захворювання.

Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція столичного округу здійснила позапланову перевірку комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» Під час проведення позапланового заходу державного нагляду було встановлено, що підприємство «Броваритепловодоенергія» забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами в с. Квітне.