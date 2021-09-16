Чим дихають кияни: Кульбіда розповів про забруднене повітря в столиці

За словами Миколи Кульбіди, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями – досягає критичної позначки

Київське повітря серйозно забруднене формальдегідом

Повітря в Києві через автотранспорт найбільше забруднене діоксидом азоту. Його кількість у повітрі над столицею в чотири рази перевищує рівень гранично допустимої середньодобової концентрації. Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна.

Київське повітря також серйозно забруднене формальдегідом.

Микола Кульбіда

За словами Миколи Кульбіди, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями – досягає критичної позначки.

«...діоксиду азоту... тут є перевищення в чотири рази гранично допустимих середньодобових концентрацій. Тому це найбільший забруднювальний елемент», – зазначив директор гідрометцентру.

Микола Кульбіда додав, що, якщо проаналізувати все, то ситуація з повітрям у столиці є цілком нормальною.

«...якість повітря може погіршуватися. Це пов'язано як з погодними причинами, так і з деякими іншими, наприклад, викиди забруднювальних речовин автотранспортом», – зазначив Кульбіда.

Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом впродовж 30 серпня – 4 вересня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, причому вміст діоксиду азоту дещо підвищився, формальдегіду – знизився, інших домішок – майже не змінився.