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    Чим дихають кияни: Кульбіда розповів про забруднене повітря в столиці

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    За словами Миколи Кульбіди, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями &ndash; досягає критичної позначки - Чим дихають кияни: Кульбіда розповів про забруднене повітря в столиці
    За словами Миколи Кульбіди, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями – досягає критичної позначки
    Фото: УНІАН

    Київське повітря серйозно забруднене формальдегідом

    Повітря в Києві через автотранспорт найбільше забруднене діоксидом азоту. Його кількість у повітрі над столицею в чотири рази перевищує рівень гранично допустимої середньодобової концентрації. Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна.

    Київське повітря також серйозно забруднене формальдегідом.

    Микола Кульбіда

    Микола Кульбіда

    За словами Миколи Кульбіди, в деяких місцях рівень формальдегіду перевищує норму у два-три рази, а місцями – досягає критичної позначки.

    «...діоксиду азоту... тут є перевищення в чотири рази гранично допустимих середньодобових концентрацій. Тому це найбільший забруднювальний елемент», – зазначив директор гідрометцентру.

    Микола Кульбіда додав, що, якщо проаналізувати все, то ситуація з повітрям у столиці є цілком нормальною.

    «...якість повітря може погіршуватися. Це пов'язано як з погодними причинами, так і з деякими іншими, наприклад, викиди забруднювальних речовин автотранспортом», – зазначив Кульбіда.

    Як раніше повідомлялося, у повітрі над Києвом впродовж 30 серпня – 4 вересня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, причому вміст діоксиду азоту дещо підвищився, формальдегіду – знизився, інших домішок – майже не змінився.

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    Теги: кияни повітря
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    Чим дихають кияни: Кульбіда розповів про забруднене повітря в столиці