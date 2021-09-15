У столиці інтерактивний кит відображатиме стан забруднення повітря

За допомогою інтерактивної підсвітки ця скульптура відображатиме стан забруднення повітря в місті

Пластик для створення кита збирали кияни під час організованих прибирань

Сьогодні біля 11 павільйону Виставкового центру відбудеться урочисте відкриття 12-метрової медіаскульптури «Київський Кит», зробленої з переробленого пластику, повідомляється на сторінці події..

За допомогою інтерактивної підсвітки ця скульптура відображатиме стан забруднення повітря в місті. Освітлення також змінюватиметься залежно від кількості опадів, пори року, календарної дати та навіть від фази місяця.

Пластик для створення кита збирали кияни під час організованих прибирань, зокрема учні 25 київських шкіл. Школярі навіть під час карантину зібрали більше тонни пластику.

Автор скульптури – Валерій Коршунов, відомий соціальними та культурними проєктами Чорнобиля, серед яких «Звуки Чорнобиля», «Артефакт», «Чорнобильське Сяйво» на радіолокаційній станції Дуга тощо.

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