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    Вчені виявили категорію людей із особливим імунітетом до Covid-19

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    Вчені провели дослідження імунітету близько 60 співробітників однієї з клінік у Великій Британії - Вчені виявили категорію людей із особливим імунітетом до Covid-19
    Вчені провели дослідження імунітету близько 60 співробітників однієї з клінік у Великій Британії
    фото з відкртих джерел

    У медпрацівників з'являється особливий імунітет до Covid-19 завдяки білку IFI27

    Вчені виявили у британських медичних працівників, які контактують із «ковідними» пацієнтами, особливий імунітет до коронавірусу, який неможливо визначити через аналізи на антитіла. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Nature.

    Вони провели дослідження імунітету близько 60 співробітників однієї з клінік у Великій Британії на рівень антитіл та прихованих інфекцій. За підсумками аналізів з'ясувалося, що за чотири місяці їхні ПЛР-тести завжди були негативними, проте антитіл до коронавірусу в їхній крові виявлено не було, навіть якщо їхні колеги в клініці заразилися Covid-19.

    Вивчивши кров піддослідних, вчені визначили у 20 з них підвищену концентрацію Т-клітин, а у 19 осіб виявили додатковий імунний білок, який отримав назву IFI27. Теоретично, він може вказувати на те, що раніше їхній організм вже контактував з Covid-19.

    Вчені припускають, що імунітет таких людей настільки швидко реагує на коронавірус, що навіть не може залишити після себе антитіла. При цьому подібний потужний захист цілком міг розвинутись після контакту медпрацівників та з іншими, раніше відомими людськими коронавірусами, які викликають застуду.

    До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: лікар щеплення імунітет аналізи коронавірус
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    Вчені виявили категорію людей із особливим імунітетом до Covid-19