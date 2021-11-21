Вчені виявили категорію людей із особливим імунітетом до Covid-19

У медпрацівників з'являється особливий імунітет до Covid-19 завдяки білку IFI27

Вчені виявили у британських медичних працівників, які контактують із «ковідними» пацієнтами, особливий імунітет до коронавірусу, який неможливо визначити через аналізи на антитіла. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Nature.

Вони провели дослідження імунітету близько 60 співробітників однієї з клінік у Великій Британії на рівень антитіл та прихованих інфекцій. За підсумками аналізів з'ясувалося, що за чотири місяці їхні ПЛР-тести завжди були негативними, проте антитіл до коронавірусу в їхній крові виявлено не було, навіть якщо їхні колеги в клініці заразилися Covid-19.

Вивчивши кров піддослідних, вчені визначили у 20 з них підвищену концентрацію Т-клітин, а у 19 осіб виявили додатковий імунний білок, який отримав назву IFI27. Теоретично, він може вказувати на те, що раніше їхній організм вже контактував з Covid-19.

Вчені припускають, що імунітет таких людей настільки швидко реагує на коронавірус, що навіть не може залишити після себе антитіла. При цьому подібний потужний захист цілком міг розвинутись після контакту медпрацівників та з іншими, раніше відомими людськими коронавірусами, які викликають застуду.

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