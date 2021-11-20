У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг проти коронавірусних обмежень – ЗМІ

Протестувальники не згодні із обмеженнями та закликають не вакцинувати дітей

Демонстранти виступають проти вакцинації дітей, ковід-паспортів та обов'язкового тестування

Кілька тисяч людей взяли участь у суботу в протестних акціях проти коронавірусних обмежень у центрі Лондона. Як повідомила газета Daily Express, демонстранти виступають проти вакцинації дітей, ковід-паспортів і обов'язкового тестування на наявність інфекції у представників різних професій.

Як підкреслило видання, акції в Лондоні є частиною так званої Всесвітньої демонстрації проти коронавірусних обмежень, які проходять у вихідні дні в 160 містах в різних країнах.

У Великобританії в даний час скасовані практично всі обмеження по коронавірусу, за винятком необхідності носити медичні маски в громадському транспорті і регулярного тестування на Covid-19 в школах.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон раніше стверджував, що уряд вірить в успіх програми вакцинації при боротьбі з пандемією, високі темпи якої минулого літа і дозволили відмовитися від коронавірусних заходів. З цієї причини прем'єр вказав на важливість отримання додаткової бустерної дози, покликаної зміцнити імунітет в умовах наступаючих холодів.

За останніми урядовими даними, в цілому близько 90% жителів королівства старше 18 років (50,7 млн осіб) вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Повністю щеплені 46,1 млн осіб (85% повнолітніх британців), бустерну дозу зробили 14,2 млн пацієнтів.

У Великобританії використовують вакцини американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету, а також американської фірми Moderna. З вересня влада розповсюдила програму вакцинації на дітей від 12 років.

Раніше повідомлялося, що у Роттердамі протест проти коронавірусних обмежень переріс у заворушення. Поліції довелося зробити попереджувальні та прицільні постріли.

В ході заворушень постраждали семеро людей, понад 20 заарештовано. Натовпи бунтівників палили автомобілі, запускали феєрверки та кидали каміння в поліцію вчора ввечері.

Раніше у Гаазі відбулися масові протести проти карантинних обмежень.

Також у Римі під час акції проти вимоги ковід-сертифікатів відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці навіть застосували до учасників акції водомети та сльозогінний газ. Затримали 12 осіб.

Нагадаємо, на початку жовтня у Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень.Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни з вимогами зняти обмеження.

До слова, в Україні та Молдові антивакцинатори використовували схожі плакати.