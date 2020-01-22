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    Здоров'я

    Вчені заявляють, що знайшли спосіб подолання «всіх видів раку»

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    Дослідникам вдалося виявити особливий вид Т-клітин&nbsp;і можуть протидіяти різним видам загроз - Вчені заявляють, що знайшли спосіб подолання «всіх видів раку»
    Дослідникам вдалося виявити особливий вид Т-клітин і можуть протидіяти різним видам загроз

    Імунну систему людини можна використати для лікування всіх онкологічних захворювань, - дослідження

    Команда Університету Кардіффа (Велика Британія) лабораторно виявила метод подолання раку простати, молочної залози, легень й інших видів раку.

    Результати, опубліковані у виданні Nature Immunology, поки що не перевірені на пацієнтах, але дослідники стверджують, що вони мають «величезний потенціал», пише BBC. Експерти заявили, що хоча робота ще перебуває на ранній стадії, вона – дуже перспективна.

    Вчені кажуть, що нещодавно відкриту частину імунної системи людини можна було б використати для лікування всіх онкологічних захворювань.

    Дослідникам вдалося виявити особливий вид Т-клітин, які в організмі людини відповідають за імунну реакцію і можуть протидіяти різним видам загроз.

    «Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що таке можливо», – сказав у розмові з Бі-бі-сі дослідник Ендрю Сівелл.

    На поверхні Т-клітин є хімічні рецептори, за допомогою яких вони визначають антигени, небезпечні для організму.

    Команді вчених вдалося знайти спосіб змусити знайдений ними вид Т-клітин атакувати широкий спектр ракових клітин, знищуючи при цьому ракові клітини і не зачіпаючи здорові.

    Як саме Т-клітина відрізняє ракові клітини від здорових, поки що незрозуміло. Її рецептор взаємодіє з молекулою під назвою MR1, яка є на поверхні кожної клітини людського організму.

    Вважається, що ракові клітини «використовують» MR1 для маскування від імунної системи. Однак виявлений в Кардіффі Т-лімфоцит, вважають дослідники, може отримувати від MR1 сигнал про те, що метаболізм клітини порушений, і що це клітина пухлини.

    Це не перше дослідження з налаштування імунної системи проти раку. Найвідоміше з тих, що вже проводяться – CAR-T – живий препарат, виготовлений шляхом генної інженерії Т-клітин пацієнта для пошуку і знищення раку. Однак цей вид терапії діє лише на обмежену кількість онкологічних захворювань.

    Незважаючи на значний розвиток технологій у 21-му столітті, боротьба з онкологічними захворюваннями все ще становить суттєвий виклик для вчених у всьому світі. Дослідження в цій сфері досягли значного успіху – від проведення операцій, які не так давно були єдиним методом лікування, до радіо- та хіміотерапії, і вчені продовжують пропонувати дедалі більш революційні підходи до подолання хвороби.

    здоров'я Велика Британія хвороби робота рак
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