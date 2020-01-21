Вода допомагає схуднути – дослідження



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Вода натщесерце виводить з організму накопичені за ніч токсини, активізує метаболізм і роботу кишечника, а також запобігає печії, - науковці

При регулярному вживанні склянки води з ранку і збалансованому харчуванні протягом дня зайва вага поступово буде зменшуватися, - вчені

Регулярне і правильне вживання звичайної питної води допоможе скинути зайву вагу. До такого висновку прийшли японські вчені. Про повідомляє Focus.de.

За словами фахівців, після пробудження треба випивати склянку води кімнатної температури замість кави або чаю. Чистити зуби слід відразу після прийому рідини, а снідати - через 45 хвилин.

Вчені заявляють, що пиття знижує відчуття голоду. Після сніданку протягом двох годин рекомендується нічого не їсти.

Вода натщесерце виводить з організму накопичені за ніч токсини, активізує метаболізм і роботу кишечника, а також запобігає печії.

Таким чином, при регулярному вживанні склянки води з ранку і збалансованому харчуванні протягом дня зайва вага поступово буде зменшуватися. Через місяць, за словами вчених, можуть нормалізуватися цукор в крові і кров'яний тиск.