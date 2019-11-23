Вчені знайшли спосіб лікування печінки, ураженої алкоголем



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Новий метод незабаром планується випробувати на людях

Причиною смерті великої кількості пацієнтів від алкогольного гепатиту є розмноження стійких до антибіотиків бактерій, які виділяють токсини

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго успішно випробували новий спосіб лікування хронічної хвороби печінки - алкогольного гепатиту - за допомогою вірусів.

Про повідомляє Nature.

Причиною смерті великої кількості пацієнтів з цим захворюванням є розмноження стійких до антибіотиків бактерій, які виділяють токсини.

В експериментах на мишах для боротьби з цими бактеріями вчені використовували чотири види вірусів.

Результати лікування показали, що уражені вірусами бактерії як мінімум переставали виділяти токсини. Новий метод незабаром планується випробувати на людях.

Раніше повідомлялося, що непомірне вживання алкоголю є основним фактором ризику розвитку всіх видів недоумства.