Вчені з'ясували, чи передається алкоголізм у спадок



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Після дослідження 125 тисяч осіб з Біобанку Великобританії та 49 тисяч осіб з американської бази даних, вчені виявили шість варіацій генів, пов'язаних з підвищеним споживанням алкоголю

Досі вченим не вдавалося виявити гени, пов'язані з ризиком алкоголізму

Фахівці Ліверпульського університету (Великобританія) виявили варіації генів, пов'язані з тягою до спиртного. Про це пише журнал «Навколо світу» з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Science Advances.

Наголошується, що ряд досліджень за участю близнюків, звичайних сімей та сімей з усиновленими дітьми показав, що тяга до спиртного може бути пов'язана з генетичними передумовами. Однак досі вченим не вдавалося виявити гени, пов'язані з ризиком алкоголізму.

У спробі виявити специфічні гени, відповідальні за високий рівень споживання алкоголю, вчені провели дослідження асоціацій (GWAS). Цей метод шукає в геномі людини відмінності послідовності ДНК розміром в один нуклеотид. Якщо певний варіант частіше зустрічається у людей з певним станом, це може вказувати на генетичну причину цього стану.

У дослідженні були проаналізовані дані 125 тисяч осіб з Біобанку Великобританії та 49 тисяч осіб з американської бази даних. У результаті вдалося визначити шість варіацій генів, пов'язаних з підвищеним споживанням алкоголю. Це варіації в генах ADH1B, KLB, BTF3P13, GCKR, SLC39A8 і DRD2. Результати були перевірені в експериментах з хробаками, у яких видаляли певний ген.

Раніше повідомлялося, як вчені виявили в мозку відповідальні за алкоголізм нейрони.

