Великий піст 2026: кому дозволено послаблення та як не зашкодити здоров’ю

Кому дозволено не постувати під час Великого посту

З початком Великого посту мільйони вірян переходять на особливий режим духовного та фізичного стримування. Проте релігійні настанови та медичні експерти наголошують: піст не має ставати причиною виснаження чи загострення хвороб.

«Главком» розповідає, хто може не дотримуватися суворих обмежень у їжі та чим замінити харчовий піст.

Дух вищий за букву: головний принцип посту

Церковна традиція чітко розділяє поняття «гастрономічного посту» та «духовного очищення». Як зазначають духовники, піст – це не дієта, а засіб виховання волі. Якщо фізичні обмеження заважають людині виконувати її професійні обов’язки або загрожують життю, вони мають бути переглянуті.

Кому дозволено послаблення або повне звільнення?

Згідно з церковними канонами та сучасною практикою, від суворого посту звільняються наступні категорії громадян:

Захисники України: Військові на передовій та в тилу звільняються від обмежень, оскільки потребують максимальної енергії для захисту держави.

Військові на передовій та в тилу звільняються від обмежень, оскільки потребують максимальної енергії для захисту держави. Люди з порушенням здоров’я: Пацієнти з діабетом, захворюваннями ШКТ, серцево-судинними патологіями та анемією.

Пацієнти з діабетом, захворюваннями ШКТ, серцево-судинними патологіями та анемією. Діти до 14 років та літні люди: Організм, що формується, або старіє, не повинен відчувати дефіциту білків та вітамінів.

Організм, що формується, або старіє, не повинен відчувати дефіциту білків та вітамінів. Вагітні та жінки, що годують: Турбота про здоров'я дитини є пріоритетним обов’язком матері.

Турбота про здоров'я дитини є пріоритетним обов’язком матері. Мандрівники та працівники важкої праці: Ті, чия робота пов’язана з великими енерговитратами або неможливістю контролювати меню в дорозі.

Поради лікарів: як постувати безпечно

Медики радять не переходити на різкі обмеження без підготовки.

Консультація: Перед початком посту зверніться до сімейного лікаря.

Перед початком посту зверніться до сімейного лікаря. Поступовість: Виключайте продукти тваринного походження крок за кроком.

Виключайте продукти тваринного походження крок за кроком. Альтернатива: Замінюйте м’ясо бобовими, грибами, горіхами та морепродуктами (у дозволені дні).

Чим доповнити піст, якщо їсти «скоромне» дозволено?

Якщо ви потрапляєте до категорії тих, кому не можна обмежувати раціон, Церква пропонує зосередитися на духовному пості:

Обмеження перегляду розважального контенту та соцмереж.

Відмова від шкідливих звичок (паління, алкоголь).

Збільшення кількості добрих справ, волонтерство та допомога ЗСУ.

Щира молитва та внутрішня робота над власним гнівом чи образами.

❗️Важливо: Рішення про послаблення посту варто обговорити зі своїм священником. Благословення духовника знімає з вірянина тягар сумнівів щодо «порушення правил».