МОЗ заявило про відкриття платформи «Кабінет пацієнта»: як скористатися

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці зможуть подавати декларації лікарю онлайн через платформу «Кабінет пацієнта»
фото: МОЗ

Новою платформою можуть скористатися навіть підлітки за певних умов

Відтепер українці можуть подати декларацію лікарю, або оновити свої дані в електронній системі дистанційно. Після бета-тестування українцям відкрили доступ до нової цифрової платформи «Кабінет пацієнта». Про переваги та деталі роботи платформи розповіли у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ), інформує «Главком».

Наразі в особистому кабінеті пацієнта доступні його персональні дані та декларації. Інші дані, що зберігаються у медичній картці, з'являться у кабінеті згодом.

Які функції доступні у «Кабінеті пацієнта»

  • Перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;
  • перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;
  • пошук лікаря та подання декларації онлайн – без візиту до медзакладу;
  • управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Як користуватися «Кабінетом пацієнта»

У МОЗ пояснили, що вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети. Існує декілька варіантів, як е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою). З часом планується збільшення таких кабінетів.

Хто може скористатися послугами платформи «Кабінет пацієнта»

Платформа «Кабінет пацієнта» доступна для всіх українців, що досягли 18 років та для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Тому вони можуть самостійно переглядати свої дані та навіть подавати декларації та вносити зміни у своїх персональних даних. Але для цього необхідно мати підтвердження цивільної дієздатності.

Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич прокоментувала впровадження нової платформи. «Продовжуємо роботу над тим, щоб сфера охорони здоров’я була зрозумілою та зручною для людини, а ключові сервіси - доступними онлайн. У цьому контексті кабінет пацієнта – це ще один крок до розвитку сучасних послуг і сервісів», – зазначила вона.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України запускає масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Перші сповіщення з текстом «Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я» вже почали надходити у застосунок Дія. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та підтримку ментального стану нації.

