8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 лютого у світі відзначають День пропозиції руки і серця. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Теодора Стратилата.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День пропозиції руки і серця (Propose Day)

Це неофіційне, але популярне свято, яке відкриває «тиждень святого Валентина». Для багатьох українських захисників та захисниць цей день стає особливим моментом для створення нових сімей, що є символом віри у майбутнє та життя.

Всесвітній день опери

Це свято об'єднує поціновувачів одного з найскладніших та найпрекрасніших видів мистецтва. В Україні, попри війну, оперні театри Києва, Львова та Одеси продовжують працювати, демонструючи незламність української культури та її глибоку інтеграцію в європейський контекст.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Теодора Стратилата

8 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Теодора Стратилата. Він жив у III–IV століттях і був воєначальником (стратилатом) у місті Гераклеї. Теодор поєднував у собі військову доблесть із глибокою християнською вірою.

За наказом імператора Ліцинія, який був запеклим язичником, Теодора піддали жорстоким тортурам через відмову зректися Христа. Святий мужньо витримав усі випробування, показуючи приклад стійкості своїм воїнам. Навіть під час страти він не припиняв молитися, а численні дива, що відбувалися під час його мук, навернули до християнства багатьох очевидців. Теодор Стратилат вважається покровителем християнського воїнства.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Який день на Теодора – такою буде і весна;

Якщо вночі зірки світять яскраво – варто чекати на швидкі морози;

Заметіль 8 лютого – зима затримається ще на кілька тижнів;

Синиця зранку співає – скоро настане справжнє потепління.

У народі вважалося, що святий Теодор допомагає захистити оселю від ворогів, тому в цей день часто молилися за безпеку кордонів та добробут сім’ї.

Історичні події

1106 – великий князь Київський Володимир Мономах склав «Повчання» – перший дидактично-художній твір Київської Русі.

1587 – після 19 років ув'язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт.

1627 – перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології.

1807 – біля прусського міста Ейлау відбулась найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб.

1837 – дуель між Олександром Пушкіним і Жоржем Дантесом.

1879 – шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг запропонував увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу.

1914 – у Монреалі створили українське видавництво «Новий Світ».

1916 – у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії – дадаїзму.

1921 – РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник «Асканія-Нова» (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1928 – перша передача телесигналу через океан – із Лондона до Нью-Йорку.

1965 – у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

1969 – відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший – Аеробус A380).

1971 – засновано одну з трьох основних фондових бірж США – NASDAQ.

1981 – у тисняві на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» у Піреї (Греція) загинула 21 людина.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном.

1994 – Україна приєдналась до програми НАТО «Партнерство заради миру».

1997 – у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Іменини

День ангела святкують: Теодор (Федір), Олександр, Андрій, Захар, Петро, Семен, Сергій.