Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 20 лютого в церковному календарі – День пам’яті преподобного Льва, єпископа Катанського

20 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Льва, єпископа Катанського. Це свято присвячене життю та духовному подвигу святителя, який прославився своїм милосердям, стійкістю перед спокусами та «потужною» силою молитви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Льва, єпископа Катанського

Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

20 лютого церква згадує святого Льва, який жив у VIII столітті на Сицилії. Обраний єпископом міста Катани, він став справжнім пастирем для свого народу: опікувався хворими, сиротами та вдовами. Проте найбільше він відомий своєю перемогою над чаклуном Іліодором.

Згідно з переказами, Іліодор намагався ввести людей в оману хибними чудесами та переривав церковні служби. Коли терпіння святителя вичерпалося, він вивів чаклуна на площу, де розпалили багаття. Лев накинув на ошуканця свій омофор і разом із ним увійшов у вогонь. Чаклун миттєво згорів, а святитель вийшов із полум’я неушкодженим. Ця подія стала свідченням того, що справжня віра є сильнішою за будь-яке чаклунство. Преподобний мирно спочив у глибокій старості, а його мощі прославилися численними зціленнями.

Молитви дня

О, святителю Христів Леве! Поглянь на нас, грішних, що з вірою та любов'ю вдаються до твоєї допомоги. Ти, що переміг вогонь спокус і явив силу Божу, зміцни й нас у наших випробуваннях. Моли милостивого Господа, щоб дарував нам мир, здоров'я та міцність духу, а країні нашій – захист від усього злого. Навчи нас бути милосердними до ближніх своїх і твердими у вірі правдивій.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Лева Катанського». Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде весна:

  • Якщо сніг тане або йде дощ – весна прийде рано, але буде сирою та затяжною.
  • Сині хмари на небі – очікуйте на швидке потепління.
  • Якщо ворони купаються в калюжах – це віщує сонячну та ясну погоду найближчими днями.
  • Зграї птахів літають високо – зима ще повернеться з короткими морозами.

Цей день вважався сприятливим для благодійності. Вірили, що добрі справи, зроблені від щирого серця 20 лютого, обов'язково повернуться сторицею.

Читайте також:

Теги: православна церква свято традиції свята релігія календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – Стрітення Господнє
Стрітення Господнє 2026: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
2 лютого, 01:01
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 січня 2026: традиції та молитва
20 сiчня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
22 сiчня, 22:00
Лютий – фінальний зимовий акорд справжніх випробувань для рибалок
Календар рибалки на лютий 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 сiчня, 22:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
10 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
12 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження
Пономарьов тепло привітав сина з 19-річчям
15 лютого, 15:15

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва
Дослідження показало, що розколює українців найбільше
Дослідження показало, що розколює українців найбільше
Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв
Олександр Прокудін спростував фейк про мінування траси Херсон-Миколаїв
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами
Парні та непарні: мер Франківська пропонує обмежити рух авто за номерами
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
Батька мобілізували, а сина відправили в притулок: резонансна історія з Кривого Рогу
Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня
Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua