Яке релігійне свято відзначається 20 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 20 лютого в церковному календарі – День пам’яті преподобного Льва, єпископа Катанського

20 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Льва, єпископа Катанського. Це свято присвячене життю та духовному подвигу святителя, який прославився своїм милосердям, стійкістю перед спокусами та «потужною» силою молитви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Льва, єпископа Катанського

20 лютого церква згадує святого Льва, який жив у VIII столітті на Сицилії. Обраний єпископом міста Катани, він став справжнім пастирем для свого народу: опікувався хворими, сиротами та вдовами. Проте найбільше він відомий своєю перемогою над чаклуном Іліодором.

Згідно з переказами, Іліодор намагався ввести людей в оману хибними чудесами та переривав церковні служби. Коли терпіння святителя вичерпалося, він вивів чаклуна на площу, де розпалили багаття. Лев накинув на ошуканця свій омофор і разом із ним увійшов у вогонь. Чаклун миттєво згорів, а святитель вийшов із полум’я неушкодженим. Ця подія стала свідченням того, що справжня віра є сильнішою за будь-яке чаклунство. Преподобний мирно спочив у глибокій старості, а його мощі прославилися численними зціленнями.

Молитви дня

О, святителю Христів Леве! Поглянь на нас, грішних, що з вірою та любов'ю вдаються до твоєї допомоги. Ти, що переміг вогонь спокус і явив силу Божу, зміцни й нас у наших випробуваннях. Моли милостивого Господа, щоб дарував нам мир, здоров'я та міцність духу, а країні нашій – захист від усього злого. Навчи нас бути милосердними до ближніх своїх і твердими у вірі правдивій. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Лева Катанського». Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде весна:

Якщо сніг тане або йде дощ – весна прийде рано, але буде сирою та затяжною.

Сині хмари на небі – очікуйте на швидке потепління.

Якщо ворони купаються в калюжах – це віщує сонячну та ясну погоду найближчими днями.

Зграї птахів літають високо – зима ще повернеться з короткими морозами.

Цей день вважався сприятливим для благодійності. Вірили, що добрі справи, зроблені від щирого серця 20 лютого, обов'язково повернуться сторицею.