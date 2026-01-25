Яке релігійне свято відзначається 26 січня 2026: традиції та молитва

Свята 26 січня в церковному календарі – День пам’яті святих преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоанна

26 січня православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Ксенофонта, Марії та їхніх дітей. Це свято присвячене силі сімейної віри, терпінню та чудодійному возз'єднанню родини, яка присвятила своє життя служінню Богу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Ксенофонта, Марії, Аркадія та Іоанна

26 січня за новоюліанським календарем згадують святу родину, що жила у V столітті в Константинополі. Ксенофонт був багатим вельможею, але разом із дружиною Марією вів смиренне життя. Своїх синів, Аркадія та Іоанна, вони відправили на навчання до фінікійського міста Бейрут. Під час подорожі корабель потрапив у потужний шторм і розбився. Брати опинилися на різних берегах, і кожен із них, вважаючи іншого загиблим, прийняв чернецтво.

Батьки довгі роки молилися за душі дітей, не втрачаючи надії. Через багато років, під час паломництва до святих місць, уся родина дивом зустрілася в Єрусалимі. Побачивши в цьому божественний промисел, Ксенофонт і Марія також роздали своє майно та пішли в монастир. Преподобні Ксенофонт і Марія, а також їхні сини, отримали від Бога дар прозорливості та чудотворення.

Молитва дня

О, свята і благословенна родино, преподобні Ксенофонте, Маріє, Аркадію та Іоанне! Ви, що через земні скорботи та розлуку знайшли шлях до вічного єднання в Христі, почуйте молитви наші. Благаємо вас: зміцніть наші сім'ї у любові та вірності, збережіть дітей наших від усякого зла і нещастя. Навчіть нас терпінню у випробуваннях і нехибній вірі в милосердя Боже. Нехай вашими молитвами запанує мир у наших домівках та спокій у душах наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер весни та майбутнього врожаю:

Якщо сонце сідає в туман – чекайте на хуртовину вже наступного дня.

Якщо синиці весело щебечуть біля оселі – весна буде ранньою та сонячною.

Дрова в печі або каміні горять з тріском – до посилення морозів.

Якщо навколо місяця видно коло – очікуйте на снігопади.

Цей день вважається особливо сприятливим для спільної сімейної вечері та молитов за здоров'я дітей і благополуччя батьків.