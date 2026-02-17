Ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей: як працює програма
Держава оплачуватиме підтримку ветеранам
Уряд ухвалив постанову про старт пілотного проєкту із надання медико-психологічних послуг ветеранам і ветеранкам, які мають розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкоголь. Держава оплачуватиме їм комплексну, фахову та доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я і повернення до повноцінного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Проєкт передбачає:
- доступ до мультидисциплінарної допомоги – медичної, психологічної, психіатричної та соціальної;
- створення та впровадження ефективних підходів до лікування і супроводу з подальшим формуванням єдиної системи надання таких послуг;
- підвищення обізнаності членів родин ветеранів і ветеранок щодо розладів залежності та шляхів підтримки.
Супровід передбачається у три етапи:
- Стаціонарний етап (30 днів). Комплексний медико-психологічний супровід, що включає: індивідуальну та групову психотерапію; роботу з соціальним працівником; фізичну активність; інформаційні заходи; фармакологічну та нутритивну підтримку.
- Амбулаторний етап (30 днів). Індивідуальна та групова психотерапія один раз на тиждень.
- Довготривалий амбулаторний супровід (280 днів). Групова терапія один раз на тиждень для закріплення результатів та профілактики рецидивів.
Надавачами послуг медико-психологічного супроводу можуть стати заклади незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці, які мають відповідний кадровий і інфраструктурний потенціал. Мінветеранів відшкодовуватиме надання таких послуг.
Нагадаємо, що із 1 січня 2026 року в усіх комунальних медичних закладах столиці розпочав роботу проєкт із персоналізованого супроводу ветеранів та ветеранок. Ініціатива має на меті спростити шлях пацієнта та усунути бюрократичні перепони.
Коментарі — 0