Ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей: як працює програма

Надавачами послуг медико-психологічного супроводу можуть стати заклади незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці

Держава оплачуватиме підтримку ветеранам

Уряд ухвалив постанову про старт пілотного проєкту із надання медико-психологічних послуг ветеранам і ветеранкам, які мають розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкоголь. Держава оплачуватиме їм комплексну, фахову та доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я і повернення до повноцінного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Проєкт передбачає:

доступ до мультидисциплінарної допомоги – медичної, психологічної, психіатричної та соціальної;

створення та впровадження ефективних підходів до лікування і супроводу з подальшим формуванням єдиної системи надання таких послуг;

підвищення обізнаності членів родин ветеранів і ветеранок щодо розладів залежності та шляхів підтримки.

Супровід передбачається у три етапи:

Стаціонарний етап (30 днів). Комплексний медико-психологічний супровід, що включає: індивідуальну та групову психотерапію; роботу з соціальним працівником; фізичну активність; інформаційні заходи; фармакологічну та нутритивну підтримку.

(30 днів). Комплексний медико-психологічний супровід, що включає: індивідуальну та групову психотерапію; роботу з соціальним працівником; фізичну активність; інформаційні заходи; фармакологічну та нутритивну підтримку. Амбулаторний етап (30 днів). Індивідуальна та групова психотерапія один раз на тиждень.

(30 днів). Індивідуальна та групова психотерапія один раз на тиждень. Довготривалий амбулаторний супровід (280 днів). Групова терапія один раз на тиждень для закріплення результатів та профілактики рецидивів.

Надавачами послуг медико-психологічного супроводу можуть стати заклади незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці, які мають відповідний кадровий і інфраструктурний потенціал. Мінветеранів відшкодовуватиме надання таких послуг.

Нагадаємо, що із 1 січня 2026 року в усіх комунальних медичних закладах столиці розпочав роботу проєкт із персоналізованого супроводу ветеранів та ветеранок. Ініціатива має на меті спростити шлях пацієнта та усунути бюрократичні перепони.