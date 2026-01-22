Ветеранка ЗСУ пережила амтуацію молочних залоз через носіння бронежилета

Захисниця розповіла, як їй вдалося офіційно підтвердити шкоду бронежилета для здоров’я військовослужбовиць

Ветеранці російсько-української війни Наталі Ліщишеній ампутували молочні залози через наслідки носіння бронежилета під час служби. Жінка поділилася своєї історією. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю військовослужбовці для Цензор.НЕТ.

Шлях Наталії Ліщишеної в ЗСУ почався ще до початку повномасштабного вторгнення, тоді вона підписала контракт із 80-й окремою десантно-штурмовою бригадою. До 2024 року військова несла служби в лавах ЗСУ. Однак під час медичного обстеження лікарі виявили в неї складну хворобу, тоді захисниця потрапила до пульмонологічного відділення на лікування на стаціонарі. Після додаткових обстежень медики поставили військовій діагноз – хворобу Мінца (внутрішня папілома молочної залози).

Відомо, що без хірургічного втручання папілома може стати злоякісною, тому на Наталію Ліщишену чекала операція. «Першу операцію мені робив Подільський онкоцентр. Робили часткову резекцію (видалення) обох молочних залоз. Не зовсім вдало. Потім вдруге мене вже оперували у військовому шпиталі. Після цього прийшли результати гістології на онкомаркери, були нехороші зміни. Це все тривало з травня по липень. 31 липня рішенням ВЛК мене списали. Так закінчилася моя служба», – поділилася військовослужбовиця.

Наталія Ліщишена долучилася до ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення фото: Цензор.НЕТ

Усього жінці довелося провести три операції, під час останньої їй зробили повну ампутацію молочних залоз. Тепер Наталя Ліщишена має обмеження в рухах, їй не можна піднімати важке та довго перебувати на сонці. У складний для жінки період, її підтримує чоловік.

Крім тривалого лікування, низки операцій та серйозних наслідків хвороби ветеранка зіткнулася із бюрократією. Зокрема з тим, що їй не так просто вдалося офіційно та документально затвердити те, що її хвороба настала внаслідок носіння бронежилета. Адже у висновку ВЛК було зазначено, що її хвороба пов’язана із захистом України.

Ветеранці Наталі Ліщишеній ампутували молочні залози через носіння бронежилета фото: Цензор.НЕТ

До того ж ветеранці довелося прикласти чимало зусиль, щоб отримати статус інвалідності. За її словами, медико-соціальна експертна комісія не бачила підстав для цього, тому довго не викликала її на засідання. Проте військова не склала руки та домоглася свого, наразі Наталя Ліщишена має інвалідність 3 групи та навіть із цим у рішенні вказали неправильний діагноз.

Ба більше, коли жінка займалася зміною групи інвалідності після повної ампутації молочних залоз, один із лікарів сказав їй, що вона «видалила груди за власною примхою». Завдяки Наталі Ліщишеній цього лікаря виключили з медичної комісії та позбавили права обійняти цю посаду знову. Врешті ветеранці встановили другу групу інвалідності довічно.

Ветеранці встановили другу групу інвалідності довічно фото: Цензор.НЕТ

Наразі колишня військовослужбовця працює та цікавиться волонтерством. А також хоче дати розголос темі проблем травм жінок, які пов’язаних зі службою у війську. Зокрема, ветеранка намагається привернути до цього увагу Міністерства в справах ветеранів та заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук. «Якщо не буде рецидиву хвороби, мені пропонували розглянути протезування. Але протези – це силіконові накладки, які видають. Вони незручні, натирають, створюють нові рани і шрами. Пластику треба робити за власний кошт, а це «задоволення» дороге. Імпланти коштують від 3 тисяч доларів. За кордоном є державні програми, які це фінансують. Було б добре, якби такі програми з’явилися і в нас. В армії багато жінок. Але нехай вони, звісно, з таким краще не стикаються. Я зараз усім знайомим кажу: «Дівчата, обстежуйтеся, бо ви навіть не відчуваєте, що травмуєтеся», – резюмувала захисниця.

