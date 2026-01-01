Головна Київ Новини
Персональний супровід для ветеранів у лікарнях Києва: як скористатися послугою

Ірина Міллер
Персональний супровід для ветеранів у лікарнях Києва: як скористатися послугою
Проєкт реалізується в межах існуючих ресурсів без залучення додаткових бюджетних коштів
скриншот відео

Для отримання послуги необхідно мати посвідчення ветерана війни та укладену декларацію з сімейним лікарем чи терапевтом

Із 1 січня 2026 року в усіх комунальних медичних закладах столиці розпочав роботу проєкт із персоналізованого супроводу ветеранів та ветеранок. Ініціатива має на меті спростити шлях пацієнта та усунути бюрократичні перепони. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком».

У кожній комунальній лікарні Києва тепер працює спеціальний координатор. Його послуги є безоплатними. До обов'язків фахівця входить:

  • консультування щодо переліку доступних медичних послуг;
  • запис на прийом до профільних лікарів;
  • організація обстежень, госпіталізації та реабілітації;
  • супровід пацієнта на всіх етапах лікування у закладі. 

Персональний супровід доступний для:

  • Учасників бойових дій, звільнених із військової служби.
  • Осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для отримання послуги необхідно мати посвідчення ветерана війни та укладену декларацію з сімейним лікарем чи терапевтом, її можна оформити на місці за допомоги того ж координатора.

Ветерани можуть записатися до фахівців кількома способами:

  1. За допомогою порталу «Helsi.me»: у стрічці пошуку потрібно ввести «Медичний супровід ветерана», обрати бажаний заклад зі списку та подати заявку в один клік, після чого очікувати на зворотний дзвінок координатора.
  2. Зателефонувати безпосередньо до медичного закладу для консультації.
  3. Звернутися особисто, знайшовши у лікарні облаштоване робоче місце координатора, де надають усю необхідну інформацію на місці. 

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяни Мостепан, впровадження цієї системи є кроком до створення безбар’єрного медичного середовища, де пріоритетом є індивідуальна увага до потреб захисників. Проєкт реалізується в межах існуючих ресурсів без залучення додаткових бюджетних коштів.

Нагадаємо, Київ планує збільшити часткову компенсацію до 605 тис. грн за придбання нових авто для ветеранів з інвалідністю. 

Нині в Києві зареєстровані 100 тис. ветеранів і майже 300 тис. членів родин захисників.

