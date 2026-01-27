Український військовий став на лижі після втрати чотирьох кінцівок (фото, відео)

Ветеран зі Львівщини після протезування кінцівок став на лижі, здйснивши свою мрію

Інструктор, який допоміг ветерану здійснити його мрію, заявив, що це вперше, коли військовий із чотирма ампутаціями став на лижі

Захисник та ветеран війни 41-річний Микола Шот пережив ампутацію чотирьох кінцівок. Після протезування військовий став на лижі та спустився гірськолижними трасами. Про це пише «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Микола Шот зі Львівщини став на захист України з початку повномасштабного вторгнення. Він воював у складі 93 бригади «Холодний Яр». У 2024 році на Бахмутському напрямку військовий втратив обидві руки та ноги через складне мінно-вибухове поранення.

Раніше ветеран займався біатлоном, де поєднуються стрільба та лижні перегони. Тому у Миколи Шота з’явилася мрія – знову мати можливість стати на лижі. «Не треба боятися, треба просто спробувати. Я впевнений, що у мене все має вийти. Навіть якщо буду падати – то завжди можна встати й спробувати ще раз!» – зазначив ветеран.

ветеран Микола Шот, який втратив на війні руки та ноги, став на лижі фото: Львівська міська рада

У Буковелі разом із командою реабілітаційного центру UNBROKEN захиснику вдалося стати на лижі та самостійно проїхати кілька метрів. Попри тиск на ампутовані частини кінцівок, Микола Шот не впав та здійснив свою мрію.

Після цього військовий проїхався гірськолижними трасами на адаптивних лижах за допомогою інструктора. «Адреналін. Я відчував такий адреналін. Це було круто! Така швидкість… Я рекомендую всім пробувати!» – поділився захисник.

Вперше в Україні: ветеран Микола Шот, який втратив на війні чотири кінцівки, став на лижі

За словами інструктора Михайла Бойчука, те що зробив Микола Шот, відбулося вперше в Україні. «Це вперше, коли військовий із чотирма ампутаціями стає на лижі. Життя після поранення – продовжується. І ми раді, що маємо змогу долучитися до того, аби повертати наших військових до життя!» – сказав він. Відомо, що влітку 2025 року Микола Шот брав участь у забігу, також він знову кермує авто.

