ДТЕК поєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів

Новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+»
фото: depositphotos.com

Члени спільноти створюють інвестують в розвиток та реабілітацію, підтримку ветеранських підприємств

Компанія ДТЕК поєдналась до спільноти бізнесу що дружній до ветеранів та ветеранок. Про це йдеться в повідомленні спільноти. 

Зазначається, що 12 лютого в Києві відбулася головна річна зустріч спільноти компаній-підписантів принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок.

«Понад 60 спікерів і спікерок ділилися напрацюваннями своїх компаній, найкращими практиками в підтримці воїнів та їхніх близьких у час служби та час повернення. У цей день до спільноти підписантів також долучились 9 нових компаній: ДТЕК, «Укренерго», KSE, «Укргідроенерго», «Оператор ГТС України», «Ґудвеллі Україна», Euro 5, 4Brave, CORE Team», – йдеться в повідомленні.

У ньому підкреслили, що компанії-члени спільноти зосереджують свою увагу на звітності й відповідальності, створенню гідних можливостей, інвестиціях в розвиток та реабілітацію, підтримку ветеранських підприємств та практичних інструментах для реалізації політик.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Теги: ветеран війна військові

