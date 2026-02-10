Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново

Ветеран навчається виконувати побутові справи без рук і планує повернутися до активного життя

30-річний морський піхотинець Артем Кісельов із Миколаєва, який втратив обидві верхні кінцівки під час боїв на Донеччині, проходить реабілітацію у львівському Центрі «Незламні» та опановує нові способи щоденного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне»

Артем приєднався до війська у серпні 2022 року, служив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти та виконував бойові завдання на Донеччині. У листопаді 2025 року він отримав мінно-вибухове поранення. «Одразу після накладання турнікетів я зрозумів, що скоріше за все це буде ампутація, тому що шлях евакуації був нелегким: пішим і довгим, під постійними обстрілами», – згадує Артем.

Зараз Артем проходить відновлення у Центрі «Незламні». Паралельно з лікуванням і перев’язками він почав самостійно виконувати базові побутові дії. Військовий навчився читати, утримуючи книгу та перегортаючи сторінки ногами, а також користується смартфоном, натискаючи на екран кінчиком носа. «Я надиктовую повідомлення, і воно дуже класно розпізнає мову майже без помилок. І що чудово – українською!», – каже Артем.

фото: Суспільне

Для роботи зі смартфоном він також використовує великий палець ноги. За його словами, теща допомогла зробити це зручніше, подарувавши спеціально підготовлені шкарпетки. «Одного разу вона привезла мені шкарпетки з окремими пальчиками. А на великому зробила отвір. Та ще й колір мій улюблений – фіолетовий! Це все мені дуже зайшло, бо, дійсно, стало зручніше і простіше», – говорить він.

фото: Суспільне

За словами реабілітологів, із військовим працює мультидисциплінарна команда – від психотерапевта до ерготерапевта. «На заняттях з ерготерапії Артем вчиться новим способам виконання повсякденних завдань за допомогою використання допоміжних засобів та компенсаторних стратегій. Не все дається легко, але Артем – надзвичайно вмотивований пацієнт», – зазначає ерготерапевтка Христина Стецко.

Сам ветеран також шукає рішення, які могли б полегшити життя людям із подібними травмами. «Мені було інтуїтивно зрозуміло: береш і робиш, і з кожним днем стає все легше. Я боровся за нашу країну, за нашу честь, та й далі шлях продовжується. Просто поле бою трохи змінилось, але не менш важко. І це виклик!», — каже Артем Кісельов.

Попри складну травму, він налаштований на активне відновлення та у майбутньому планує повернутися до спорту – кататися на велосипеді та пробігти марафон.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розробляє програму модернізації інфраструктури госпітальної системи, зокрема реабілітаційних закладів. Очікуваний обсяг фінансування на модернізацію цих об’єктів становить близько 8 млрд грн.