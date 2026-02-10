Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Артем Кісельов – був військовослужбовцем 503-го окремого батальйону морської піхоти, виконував бойові завдання на Донеччині
фото: Суспільне

Ветеран навчається виконувати побутові справи без рук і планує повернутися до активного життя

30-річний морський піхотинець Артем Кісельов із Миколаєва, який втратив обидві верхні кінцівки під час боїв на Донеччині, проходить реабілітацію у львівському Центрі «Незламні» та опановує нові способи щоденного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне»

Артем приєднався до війська у серпні 2022 року, служив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти та виконував бойові завдання на Донеччині. У листопаді 2025 року він отримав мінно-вибухове поранення. «Одразу після накладання турнікетів я зрозумів, що скоріше за все це буде ампутація, тому що шлях евакуації був нелегким: пішим і довгим, під постійними обстрілами», – згадує Артем.

Зараз Артем проходить відновлення у Центрі «Незламні». Паралельно з лікуванням і перев’язками він почав самостійно виконувати базові побутові дії. Військовий навчився читати, утримуючи книгу та перегортаючи сторінки ногами, а також користується смартфоном, натискаючи на екран кінчиком носа. «Я надиктовую повідомлення, і воно дуже класно розпізнає мову майже без помилок. І що чудово – українською!», – каже Артем.

Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново фото 1
фото: Суспільне

Для роботи зі смартфоном він також використовує великий палець ноги. За його словами, теща допомогла зробити це зручніше, подарувавши спеціально підготовлені шкарпетки. «Одного разу вона привезла мені шкарпетки з окремими пальчиками. А на великому зробила отвір. Та ще й колір мій улюблений – фіолетовий! Це все мені дуже зайшло, бо, дійсно, стало зручніше і простіше», – говорить він.

Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново фото 2
фото: Суспільне

За словами реабілітологів, із військовим працює мультидисциплінарна команда – від психотерапевта до ерготерапевта. «На заняттях з ерготерапії Артем вчиться новим способам виконання повсякденних завдань за допомогою використання допоміжних засобів та компенсаторних стратегій. Не все дається легко, але Артем – надзвичайно вмотивований пацієнт», – зазначає ерготерапевтка Христина Стецко.

Сам ветеран також шукає рішення, які могли б полегшити життя людям із подібними травмами. «Мені було інтуїтивно зрозуміло: береш і робиш, і з кожним днем стає все легше. Я боровся за нашу країну, за нашу честь, та й далі шлях продовжується. Просто поле бою трохи змінилось, але не менш важко. І це виклик!», — каже Артем Кісельов.

Попри складну травму, він налаштований на активне відновлення та у майбутньому планує повернутися до спорту – кататися на велосипеді та пробігти марафон.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розробляє програму модернізації інфраструктури госпітальної системи, зокрема реабілітаційних закладів. Очікуваний обсяг фінансування на модернізацію цих об’єктів становить близько 8 млрд грн. 

Читайте також:

Теги: реабілітація ветеран здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після прийому препарату для схуднення «Оземпік» вага повертається ще швидше
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
13 сiчня, 21:54
Ветеран зі Львівщини після протезування кінцівок став на лижі, здйснивши свою мрію
Український військовий став на лижі після втрати чотирьох кінцівок (фото, відео)
27 сiчня, 15:57
Епштейн фінансував персональні тести та вивчав можливості редагування генів для уповільнення старіння
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
7 лютого, 07:32
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
13 сiчня, 10:56
Є чимало українців, які почуваються краще не в спекотні, а саме в холодні місяці
Як перетворити холод із ворога на союзника: поради лікаря і психолога
25 сiчня, 09:47
Активність Сонця з 17 по 18 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 січня: якою буде сонячна активність
17 сiчня, 05:00
Активність Сонця з 25 по 26 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 січня: якою буде сонячна активність
25 сiчня, 07:58
Активність Сонця з 1 по 2 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 лютого: якою буде сонячна активність
1 лютого, 08:09
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
Вчора, 08:38

Суспільство

Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Втратив обидві руки на фронті: морпіх розповів, як вчиться жити заново
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Працівники ТЦК у Хмельницькому повалили чоловіка під час перевірки
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним
Перехоплення Су-30 РФ над Балтійським морем: винищувач виявився озброєним

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua