Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» безпосередньо у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
фото: Національна поліція Укрвїни

Для подальшого оформлення статусу особи з інвалідністю ветерану ЗСУ було необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування

У Києві правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який вимагав гроші у колишнього військовослужбовця за безкоштовну державну послугу – оцінку стану здоров’я для встановлення групи інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції

Слідство встановило, що до однієї з медичних установ столиці звернувся ветеран Збройних сил. Чоловік отримав поранення на передовій і за рішенням ВЛК у травні 2025 року був визнаний непридатним до служби. Для подальшого оформлення статусу особи з інвалідністю йому було необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування.

Фігурант справи – колишній лікар цього закладу. Хоча він уже офіційно там не працював, чоловік продовжував консультувати громадян, користуючись старими зв’язками. За «вирішення питання» він вимагав від ветерана $6 тис. За ці кошти зловмисник обіцяв вплинути на посадовців та лікарів, щоб ті внесли дані пацієнта до електронної системи й сформували направлення до експертної команди. Згідно із законодавством, ці процедури є абсолютно безкоштовними.  

Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» безпосередньо у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря.

Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
фото: Національна поліція України

Наразі затриманому повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників корупційної схеми серед персоналу лікарні.

Нагадаємо, столична поліція оголосила про підозру ще трьом лікарям, причетним до масштабної схеми ухилення від мобілізації. У поліції нагадали, що злочинну діяльність організованої групи було викрито у серпні 2025 року. Серед підозрюваних тоді опинилися троє лікарів різних державних медичних установ, зокрема, лікар-кардіолог, лікар-пульмонолог та лікар ультразвукової діагностики.

Теги: Київ поранення чоловік поліція слідство лікар гроші ветеран

