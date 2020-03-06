Відома телеведуча поділилася власним рецептом захисту від стресу



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Євросініна говорить, що не обов’язково дотримуватися її правил, можна встановити свої

Маша Єфросініна повідомила, що для хахисту від стресу дотримується восьми простих правил

Відома українська телеведуча Маша Єфросініна стверджує, що захищатися від стресу можна і треба.

Телеведуча зазначила, що дотримується простих восьми правил, яким вирішила поділитися з іншими:

Проводжу весь свій вільний час з дітьми і чоловіком.

Замутувала всі новинні телеграм-канали, щоб читати їх тоді, коли є внутрішня можливість.

Вечорами повернули з чоловіком традицію гуляти по кілька кілометрів: так ми напевно проводимо час без телефонів, при цьому є можливість поспілкуватися і побути на свіжому повітрям.

Повністю виключила алкоголь — від нього точно тільки додаткове навантаження на організм (особливо у жінок) і додатковий стрес. Ну, хіба що якщо доведуть, що він лікує коронавірус — тоді все дружно підемо в запій.

Вдома правило: ніяких фільмів про вбивства і всякі похмурі події. Дивимося мультфільми і комедії.

Спорт: системно і без відмовок. Здоров’я зараз — найкраща страховка від хвороб. І, поза сумнівами, найкраща антистрес-терапія. Але займайтеся тільки тим, що подобається, а не дратує.

Повернулася в системні медитації. Рекомендую всім. Правда. Два рази на день відключити мозок — він вам за це тільки подякує.

Лягаю спати не пізніше 23:00. І ніяких серіалів на ніч. Це важко, але вранці дійсно відчуваєш різницю.

Євросініна говорить, що не обов’язково дотримуватися її правил, можна встановити свої.

«Головне, пам’ятайте: статистика говорить, що людство зараз мільйонами вмирає не від вірусів, а від хвороб, викликаних хронічним стресом», - зауважила телеведуча.