Вчені визначили дієту, що допомагає зберегти активність мозку в старості



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Науковці стверджують, що нейробіологічні зміни, пов'язані зі старінням, проявляються вже в 47-річному віці

Дієта, яка включає м'ясо або рибу і салати, але виключає цукор, зерно, рис і крохмалисті овочі, допомагає навіть в 50 річному віці продемонстрували збільшення загальної активності мозку

В американському Університеті Стоуні-Брук вчені визначили простий спосіб зберегти активність мозку і ясність розуму в старості. Про це повідомляється на MedicalXpress.

Зазначається, що дієта, яка включає м'ясо або рибу і салати, але виключає цукор, зерно, рис і крохмалисті овочі, замінює глюкозу кетонами. «Саме вони стають основним «паливом» мозку, допомагаючи йому зберегти працездатність навіть в старості», - йдеться у дослідженні.

Вчені провели дослідження, в якому взяли участь близько тисячі осіб у віці від 18 до 88 років. Сканування мозку за допомогою МРТ показало, що з віком виникають проблеми з функціональним зв'язком між частинами мозку.

Це призводить до зниження когнітивних функцій і збільшує резистентність до інсуліну. Такий переддіабетичний стан або діабет 2-го типу блокує здатність нейронів ефективно переробляти глюкозу.

Виявилося, що у добровольців, які харчувалися звичайним чином, ознаки старіння мозку проявилися вже в 47 років. Ті, хто дотримувався кетонної дієти, навіть в 50 річному віці продемонстрували збільшення загальної активності мозку і стабілізацію функціональних мереж мозку.

Науковці стверджують, що нейробіологічні зміни, пов'язані зі старінням, проявляються вже в 47-річному віці і тому, що зберегти розум в старості потрібно дотримуватися дієти.

Як повідомлялося, вчені змогли омолодити старий мозок.